避免接觸勿拍打 當心隱翅蟲毒液灼傷皮膚

炎炎夏日到來，當心隱翅蟲出沒！隱翅蟲遭擊殺時，蟲體所含隱翅蟲素因擊殺導致由體液外漏，會造成皮膚紅腫或較嚴重的皮膚炎，高雄市農業局提醒民眾，發現隱翅蟲只需將其撥開，勿用手拍打或捕捉，更要避免隱翅蟲與皮膚接觸。

隱翅蟲狀似白蟻，是一種體長不到1公分的小型甲蟲，體長約0.5至1.0公分，棲息地主要生活在濕地、水溝、雜草叢、水田等陰暗潮濕的地方，具有趨光性，在受驚擾時及夜晚時因光線吸引而出現在住宅附近。在農業自然生態上，隱翅蟲會捕食食鱗翅目幼蟲、蚜蟲、葉蟬、飛虱、薊馬、捲葉蟲和螟蟲及雙翅類等20多種害蟲，常被視為農業益蟲。

高雄市農業局表示，正常情形下隱翅蟲不會主動入侵民宅，而是遭受光線誘引。建議居家環境可以適度清除雜草，夜間窗戶可做好遮光措施，即可避免與減少隱翅蟲趨光飛入。農業局提醒居家防護重點包含使用紗窗紗門隔絕成蟲飛入室內的路徑，就寢時關閉燈光，避免誘蟲入侵居家周遭雜草清除，以減少其孳生。

民眾若在居家或社區環境發現隱翅蟲，勿用手拍打或捕捉，可用紙或扇子驅趕，不要讓其與皮膚接觸，若不慎被隱翅蟲體液灼傷皮膚，要立即以大量清水沖洗與冰敷，並趕緊就醫治療。

高雄市政府農業局最近也製作「追光的毒系神奇寶貝－隱翅蟲」宣導圖卡摺頁，帶民眾進一步了解隱翅蟲的習性，學習與牠和平共處之道。