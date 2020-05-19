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防疫在家上班肩頸痠痛 收下巴聳肩體側伸展運動可改善

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
改善肩頸痠痛的運動，第二招是「聳肩運動」，坐在椅子上，雙肩向上聳起靠近耳朵，維持10秒後放鬆，共做10方次；此運動可改善肩頸痠痛。記者徐如宜／攝影
改善肩頸痠痛的運動，第二招是「聳肩運動」，坐在椅子上，雙肩向上聳起靠近耳朵，維持10秒後放鬆，共做10方次；此運動可改善肩頸痠痛。記者徐如宜／攝影

疫情期間有些民眾得在家遠距上班，一名30歲女性上班族長期宅在家工作，過度使用電腦而引起肩頸痠痛，醫師提醒 ，若未治療或適度運動，有可能出現頸因性的問題，輕則頭痛，重則引起頸椎退化。專業物理治療師示範在家就可做 三招的舒緩規律運動，包括收下巴、聳肩、體側伸展運動，可改善肩頸痠痛並兼顧防疫。

活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬表示，不要小看肩頸痠痛，這症狀可說是現代人的文明病，若是覺得休息就會好而忽略，長此以往，輕則易出現頸因性頭痛，重則還會引起頸椎提早退化、頸椎椎間盤突出，及頸椎骨刺增生。後來建議這名患者接受物理治療，包括，熱敷、電療及牽引等，症狀漸漸獲得改善。

物理治療師張藝薰指出，因為防疫，民眾選擇減少外出或少去健身房運動，宅在家的機會增加，建議有這類困擾的民眾，在家就可做三招的舒緩規律運動，幫助改善肩頸痠痛，對於3C產品的高度依賴者、上班族及考生等，也都很適用。第一招是「收下巴運動，坐椅子上，將雙手放在大腿上，兩眼平視前方，然後將整個頭往後平移，可以用手指輕微扶下巴做輔助，記住千萬不要抬頭或低頭，這樣的姿勢維持10秒後放鬆，休息20秒後再進行下一次，總共進行15次。此運動可以將椎間盤歸位，還能伸展頸部緊繃的小肌肉。

張藝薰說，第二招是「聳肩運動」，坐在椅子上，雙肩向上聳起靠近耳朵，維持10秒後放鬆，共做10方次；此運動可改善肩頸痠痛。第三招為「體側伸展運動」，將雙腳打開與肩同寬，雙手十指交叉，雙手伸直向上， 掌心向左，身體彎曲向左側，維持姿勢20秒後換邊，每邊各做20次；此運動可促進肩頸周圍的血液循環。

改善肩頸痠痛的運動，第一招「收下巴運動，坐椅子上，將整個頭往後平移，這樣的姿勢維持10秒後放鬆，休息20秒後再進行下一次，此運動可以將椎間盤歸位，還能伸展頸部緊繃的小肌肉。記者徐如宜／攝影
改善肩頸痠痛的運動，第一招「收下巴運動，坐椅子上，將整個頭往後平移，這樣的姿勢維持10秒後放鬆，休息20秒後再進行下一次，此運動可以將椎間盤歸位，還能伸展頸部緊繃的小肌肉。記者徐如宜／攝影
改善肩頸痠痛第三招為「體側伸展運動」，將雙腳打開與肩同寬，雙手十指交叉，雙手伸直向上， 掌心向左，身體彎曲向左側，維持姿勢20秒後換邊；此運動可促進肩頸周圍的血液循環。記者徐如宜／攝影
改善肩頸痠痛第三招為「體側伸展運動」，將雙腳打開與肩同寬，雙手十指交叉，雙手伸直向上， 掌心向左，身體彎曲向左側，維持姿勢20秒後換邊；此運動可促進肩頸周圍的血液循環。記者徐如宜／攝影

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