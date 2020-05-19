全台15縣市大雨特報 吳德榮：滯留鋒威脅絕不容小覷

受到鋒面影響，中央氣象局今上午發布大雨特報，指今天台南以北、宜蘭及澎湖地區等15縣市，有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨(18)日上午西南風受地形影響，產生輻合上升運動，中部以北對流發展，伴隨雷擊、瞬間大雨，造成局部地區短暫淹水現象，這僅只是「滯留鋒」抵達之前的前奏而已，可見此波「滯留鋒」的威脅，絕不容小覷。

吳德榮說，今(19日)晨4時衛星雲圖顯示，台灣西部沿岸又有對流雲發展，雲林以北至苗栗有較強回波，伴隨密集閃電，逐漸向北擴展；為鋒前西南風被地形抬升所激發的對流。

吳德榮表示，根據最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今(19)日「滯留鋒」抵達，各地有陣雨或雷雨；大氣不穩定，有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間大雨)發生的機率；應注意氣象局發布的「即時訊息」及「特報」。

此外，各地氣溫因雲多降雨而略降，稍轉涼，但中午前後若未遇降雨，感覺還是悶熱的。今天氣溫：北部21至28度、中部22至31度、南部23至32度、東部22至31度。

吳德榮也提醒，明(20)日「滯留鋒」往南移，中南部不穩定甚於北部，各地仍有陣雨或雷雨。周四至周六(21至23日)「滯留鋒」再逐漸往北移，降雨範圍籠罩全台。下周日(24日)「滯留鋒」向南移至巴士海峽、出現空檔；下周一、二(25、26日)「滯留鋒」又逐漸北移，降雨範圍再度籠罩全台。「滯留鋒」徘徊期間，應特別注意氣象局發布的「即時訊息」及「特報」。