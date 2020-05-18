鋒面接近四縣市大雨特報 今晚到明天注意雷擊強陣風

中央氣象局稍早發布大雨特報，受到鋒面接近影響，四縣市易有短時強降雨。

氣象局說，今晚至明天基隆北海岸、新北、高雄及屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

【中央社／台北18日電】

中央氣象局預報，一波梅雨鋒面預計今天深夜報到，明天起鋒面逐漸由北往南緩慢移動並近似滯留，連續多天全台都可能出現劇烈降雨，尤其是西半部及東北更明顯。

氣象局說，這波梅雨鋒面的前緣對流，今天已為北台灣局部地區帶來一些降雨，明天起全台天氣不穩定，各地都可能出現不定時劇烈降雨，花東空檔時間稍多，西半部地區降雨狀況較持續，雨勢也較具規模，有大雨或豪雨。

氣象局今天雖有發布西半部10縣市大雨特報；不過，氣象局統計，到今晚8時30分，只有台北市北投及新竹縣新埔累積雨量超過70毫米，都未達大雨標準。

氣象局說，梅雨鋒面的發展呈動態具隨機性，將透過特報、即時訊息等滾動方式隨時更新天氣資訊。

氣象局預測，這波梅雨鋒面在台灣徘徊時間較長，20日西半部及東北部容易有陣雨或雷雨，花東地區也有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨，各地高溫也會下降。

氣象局說，21日至23日滯留的梅雨鋒面持續影響，加上西南風增強，劇烈降雨會更頻繁，各地易有局部大雨或豪雨發生；21日、22日降雨主要在北部及東北部；23日起中南部降雨可能比北部多，其他各地也有短暫陣雨或雷雨。

氣象局預測，24、25日鋒面逐漸移至巴士海峽，中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，26至28日，鋒面滯留於巴士海峽，西半部及東北部地區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。