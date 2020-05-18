12.6萬件典藏！滑手指逛「博物館，開放中」線上博物館

「5月18日」是一年一度的「國際博物館日」。儘管今年受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，連帶衝擊許多博物館的活動，但是虛擬線上博物館仍有許多精彩的活動。中央研究院數位文化中心就於5月18日成立「博物館，開放中」網站，集結故宮、歷史博物館等合作單位，共計展出126,768件典藏作品，讓民眾免費線上參觀。

每年5月18日登場的「國際博物館日」，乃是在1977年5月18日時，由國際博物館協會（ICOM，International Council of Museums）制定，主旨是為了號召各國關注博物館與文化事業，並且促進博物館事業的發展。自1992年開始，每年的國際博物館日也都會設定主題，今年的主題為「致力於平等的博物館：多元和包容」。

在國際博物館日所推出的「博物館，開放中」網站，共有故宮、台灣博物館、歷史博物館等28個合作單位參與，規劃有茶遊記、星海尋奇、繪自然、美麗島等44檔展覽內容，從照片、檔案、畫作、音樂、標本到紀錄，合計共有126,768件典藏，通通均收錄於網站內。網站依照各個主題分門別類，民眾都可以依個人喜好選擇。

例如在「主題園區」分類下，就有自然與環境、藝術與人文、民俗與宗教等分類；而在「藏品」分類，則從主題、類型、物件類別等選項去細分，方便民眾尋找。隨著「博物館，開放中」網站上線，民眾就算防疫不出門，同樣也能欣賞豐富館藏、為自己充電。