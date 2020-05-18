復甦國內觀光旅遊 林佳龍：27日全國業者踩線大會師

新冠肺炎疫情趨緩，對於如何振興觀光旅遊業，交通部長林佳龍今天說，會分3階段規劃逐步鬆綁，「先國內後國際」，時間會長達半年之久；會透過國民旅遊先讓國內觀光業復甦，第一波來自全國各地旅遊業防疫旅遊踩線團將於27日大會師。

他說，這3階段分別是防疫旅遊、安心旅遊和國際旅遊，防疫旅遊是以觀光業30萬大軍做為踩線團，為期兩個月做示範，以團體旅遊為主，並透過此過程做出旅遊的守則，讓大家在食宿遊購行都有明確的規範來遵行，讓大家放心的出遊。

至於安心旅遊則是國旅，會有補助和各部會推出的各種振興券的使用，預期規模會更大，效果會更好。

第一波的防疫旅遊踩線團在27日會有一個大會師，以台61線（西部濱海快速公路）做一個示範，全程有9條遊程，全國各地的旅遊業都加入，且會同步以視訊方式正式啟動。

但對於國際出入境的旅遊，則會配合指揮中心，針對有經貿目的、商務人員的進出，配合做好管制，也就是出入境的規範。但大家關心的具體時程得要配合疫情的發展，由指揮中心下判斷，交通部會預做超前部署，事先進行規畫。

對於小三通問題，他說也要配合防疫指揮中心和陸委會的決定。而且會分3階段規劃逐步鬆綁、每階段兩個月去規畫，也就是循序漸進，先把國內做好，再逐漸打開國門，「全世界也都在看」節奏一定是全國一體，並與指揮中心討論。

至於高鐵、台鐵防疫，則是先開放飲食，但仍需戴口罩，做好防疫新生活。