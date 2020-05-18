疫情增加夫妻相處 醫：今年可增加5千至1萬名新生兒

疫情影響，許多人宅在家不敢出門，台中市茂盛醫院觀察到驗孕人次變多了、懷孕率也較今年年初約增加3成，甚至連原本要借卵生子的高齡婦女也都懷孕。院長李茂盛樂觀預測，今年可望增加5千至1萬名新生兒，讓原先可能再探底的出生率止跌回升。

李茂盛說，根據行政院主計總處統計，近年台灣新生兒數量不斷下探，2000年有30萬人，去年到歷史新低點的17萬多人，今年意外因疫情使新生兒變多，有望達到18萬多人，讓以往出生人數不如死亡人數的情形得以暫時止住。

不孕科醫師李俊逸也說，這情形符合國外婦產科發表「疫情使懷孕率增加3成」的研究結果，而且連該院內部最近期也是好「孕」連連，有6位護理師懷孕了。

他分析，因為中央疫情指揮中心要大家儘量別外出，所以很多年輕夫婦多了很多相處的機會，意外替國家「增產報國」。