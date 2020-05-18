憂疫情怕就醫 心臟病患未按時拿藥導致心肌梗塞

新冠肺炎疫情爆發以來，不少人視醫院為畏途，衛福部苗栗醫院今天指出，臨床上遇到數名心臟病患因未按時回診拿藥，反導致心肌梗塞，險些喪命。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，台灣連續11天零確診、連36天無本土病例。衛生福利部苗栗醫院急診室主任蔡昌宏表示，過去疫情嚴峻時，希望民眾小病別跑大醫院，但現在更要呼籲「若身體不適千萬別硬撐，尤其是年長、心血管病史等高風險者，身體有異狀應立刻就醫」。

蔡昌宏指出，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）年初時來勢洶洶，醫院被視為病毒多的高風險區，許多民眾因為疫情不敢到醫院就診，臨床經驗中有幾個心臟病案例，因為藥物吃完，不敢回診拿藥未按時服藥，導致心肌梗塞送醫，緊急做心導管手術搶救，情況一度危急。

他表示，醫院急診、門診出入動線嚴格分流管制，落實各項防疫措施，每天定時環境消毒，其實很安全，可以安心就醫，如果因過度擔憂疫情而不敢就醫，恐導致病情延遲而惡化，反而增加風險。

醫師提醒，若有出現意識變差、呼吸急促、胸悶盜汗、發燒不退、厲害咳嗽、嚴重腹痛、劇烈嘔吐、口齒不清、突然肢體無力、頭胸腹部挫傷等危急症狀者，一定要立刻就醫，以免延誤而危害性命。