WHA遠距會議 高醫不缺席

年度世界衛生大會（WHA）18、19日2天在瑞士日內瓦舉行。我國雖然未收到正式邀請，不過醫界早已積極與國際交流，世界國際外科學會候任理事長為高雄醫學大學外科教授關皚麗，獲邀參與視訊會議，她將視訊地點設在高雄醫學大學附設中和紀念醫院，高醫全程參與這重要會議。

高醫副院長王照元表示，台灣雖非世界衛生組織（WHO）會員國，無緣參加世界衛生大會，但台灣的醫學成就以及對國際的貢獻，實力有目共睹。這次因高醫外科教授關皚麗擔任世界國際外科學會候任理事長，第一次參與遠距會議，機會難得，對高醫參與國際醫衛及防疫工作大有幫助。

高醫另一名副院長楊瑞成說，高醫和國際交流從未間斷，一個多月前高醫大暨體系醫院曾和美國哈佛大學、佛羅里報大學附設醫院及越南震興醫院等校院，都有過視訊會議，將台灣傲人的防疫經驗向國際發聲，希望透過這次WHA視訊會議，汲取國際防疫最新資訊，作為未來防疫參考。

關皚麗談到，受到疫情影響，今年WHA採取視訊會議。台灣因非WHO會員國，無法取得WHA入門票。世界國際外科學會為WHO登錄在案的非政府組織，每年受到邀請，這次她獲得世界國際外科學會的授權，讓高醫參與視訊會議，等同「觀察員」出席大會，意義深遠。