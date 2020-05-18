北車大廳擬禁席地而坐 林佳龍支持假日開放給移工使用
因應防疫需求，台鐵2月29日起，禁止民眾在台北車站大廳群聚，席地而坐，近期評估考量這個空間應是作為旅客購票服務及疏散場所，永久不開放席地而坐。消息一出，引起正反討論，有民眾認為波及移工聚集權益，有人則認為車站本來就不該是非遊客的遊憩場所。據了解，交通部長林佳龍稍早已向台鐵下達指示。
林佳龍說，只要管理得宜，理念上支持在疫情結束之後，繼續開放北車大廳給移工假日使用。不過最後是否開放席地而坐，仍交由台鐵研議。
交通部說，若台鐵最後決定開放，也有提供參考方案，包含假日開放，或是期間限定（開齋節）開放。屆時也不會限制只有移工或是那些族群可以席地而坐，而是所有民眾都可以享有。
據了解，林佳龍在2016年擔任台中市長時，就曾將台中火車站附近第一廣場改造成東協廣場，提倡友善對待移工。林當時的想法就是「你在國外希望別人怎麼對你，在國內就要用同樣的方式對待別人」，因此對於北車大庭地板是否開放，他也抱持著較為開放的態度。
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