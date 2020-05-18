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影／菸商也超前部署？董氏揭小學轉角竟開煙具店躲稽查

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
董氏基金會今呼籲，政府應儘快修訂菸害防制法，禁止電子煙、加熱菸等新興菸品，維護國人健康。記者簡浩正／攝影
董氏基金會今呼籲，政府應儘快修訂菸害防制法，禁止電子煙、加熱菸等新興菸品，維護國人健康。記者簡浩正／攝影

民眾都知道抽菸有害身體健康，但近來有菸商趁新冠肺炎期間，全民防堵疫情而「超前部署」，開設煙具店。董氏基金會表示，近來有家長指控有菸商以「減害」口吻、並在兩間小學的轉角開了電子煙專賣店，除誤導社會大眾外，若學生們因此上癮，對健康危害無限，呼籲政府應儘快修訂菸害防制法，禁止電子煙、加熱菸等新興菸品，維護國人健康。

董氏基金會今下午舉行記者會，揭露有菸商在高中、國小對面新開設煙具、新興菸品專賣店。董氏菸害防制中心主任林清麗表示，母親節剛過不到10天，她接獲一名母親指控，在北部某大型高中對面，本月份開了一家「煙具」專賣店，裡頭販賣電子煙、水菸、煙斗等各種煙具，自己的孩子更因此買了電子煙，卻不據實以告，讓她氣得向稽查人員反應，但到店裡時卻只能看到化學香料、香氛等原料而未能一舉查獲。

林清麗說，自從電子煙、加熱菸等新興菸品出現後，業者更引進添加水果味道，深受學子歡迎，學生們往往不知道會上癮、對健康有害；雖業者多以法律上管不到的「煙具」店來躲避稽查，但其實學生們都知道，相關菸品在這些店家就可買到。

台北榮總家醫部主治醫師賴志冠表示，所有菸品只有「有害」，並無菸商聲稱的「減害」功能，這些新興菸品並無替代、轉換功能，只會造成更多的民眾成癮。

賴志冠說，以美國2010年開放成人使用、青少年禁止電子煙以來，2018年的調查竟發現美高中生使用率卻高達20.8%，2019年更飆高到27.5%，全美已有530萬青少年使用電子煙；而像日本2015至17年的加熱菸追蹤報告則顯示，15至19歲青少年使用加熱菸比例，兩年內就增加了3.3倍，可見菸商的「減害、替代」說，根本不是實話。

董氏基金會執行長姚思遠表示，這些業者以往都開在鬧區、夜市、住宅附近等，但現在直接開在學校對面或旁邊，實在相當可惡。他希望政府能深思外，董氏會與台灣拒菸聯盟等民間團體，將持續與立委陳情請求盡快修法，來全面禁止新興菸品。

消費者文教基金會前董事長、律師游開雄表示，政府雖宣導電子煙、加熱菸等菸品是非法，但事實上網路、電商甚至部分實體店面都買得到，他呼籲政府完成修法前，地方政府可先依藥事法、菸害防制法來稽查，如違法販售含尼古丁電子菸，可處七年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金，藉此來加強取締。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台北榮總家醫部醫師賴志冠（右）表示，新興菸品並無替代、轉換功能，只會造成更多的民眾成癮。記者簡浩正／攝影
台北榮總家醫部醫師賴志冠（右）表示，新興菸品並無替代、轉換功能，只會造成更多的民眾成癮。記者簡浩正／攝影
董氏菸害防制中心主任林清麗（左）表示，她接獲一名母親指控，在北部某大型高中對面，本月份開了一家「煙具」專賣店，裡頭販賣電子煙、水菸、煙斗等各種煙具，但業者會躲避查緝，不過學生們都知道，相關菸品在這些店家就可買到。記者簡浩正／攝影
董氏菸害防制中心主任林清麗（左）表示，她接獲一名母親指控，在北部某大型高中對面，本月份開了一家「煙具」專賣店，裡頭販賣電子煙、水菸、煙斗等各種煙具，但業者會躲避查緝，不過學生們都知道，相關菸品在這些店家就可買到。記者簡浩正／攝影

新冠肺炎 電商 疫情

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