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影／北車擬不撤「禁坐令」 台鐵：從未提供席地而坐服務

聯合報 / 記者顏凱勗楊凱竣／台北即時報導
台北車站站長黃榮華表示，台鐵傾向希望大家不要「席地而坐」。記者顏凱勗／攝影
台北車站站長黃榮華表示，台鐵傾向希望大家不要「席地而坐」。記者顏凱勗／攝影

人來人往的台鐵台北車站大廳，以往常有旅客及外籍移工席地而坐，對映著地板黑白相間的磁磚，成為台北車站一大特色。不過為了防疫需求，台鐵自2月29日禁止民眾在台北車站席地而坐，避免群聚。但隨著疫情趨緩，交通運輸將採三階段鬆綁，但傳出台鐵有意讓「禁坐令」繼續。

台北車站站長黃榮華強調，台鐵從未提供過「席地而坐」服務，畢竟車站是提供運輸的場站，而且禁坐令實施後車站的確比以前整潔。至於未來民眾到北車接送等待親友，可選擇付費區來休憩。

針對禁坐令政策延續，民眾大多表示贊同，認為席地而坐會影響到旅客動線，也會影響整體車站形象，但仍有民眾持反對意見，認為這項措施並未和外籍移工溝通，貿然實施是剝奪移工的權益，應該要和他們再溝通，創造雙贏機會。

台北車站 台鐵 移工

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