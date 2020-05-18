緩解疫情焦慮 大林慈濟推3種安心茶

新冠肺炎疫情全球肆虐，嘉義縣大林慈濟醫院中醫部表示，許多人在疫情中焦慮失眠，建議民眾可在家準備「免疫茶」、「防疫茶」、「安心茶」等協助安定神智，並強壯免疫系統，緩解抗疫期間，因身心靈不平衡所引發的疾病。

大林慈濟醫院中醫部醫師楊紓怡表示，中醫所謂的「正氣」相當於現代醫學的免疫力，而「邪氣」即外在的各種致病因素，只要人體正氣充足，邪氣就不容易侵襲，不容易生病，所以正氣強弱影響罹病機率，針對新冠肺炎，中醫在防治上有3個重點。

楊紓怡表示，第一步是提升正氣強壯免疫系統，讓邪毒不會入侵，民眾可選擇黨參、黃耆、炙甘草等製作「免疫茶」，但需根據體質做調養，例如熱性體質的民眾不適合喝太多。

第二步針對病毒感染特性，以具有健脾芳香化濕的「防疫茶」做抗疫小物，利用藿香、紫蘇葉、防風、金銀花、黃耆等藥材製成「防疫茶」，去濕健脾胃，或用滷包的袋子做成防疫包隨身攜帶，也可在住家以艾草薰香，或將鮮艾葉煮水製成艾草水泡腳，有安定心神、理氣血、溫經通絡等效果。

第三步則是讓自己睡得好，並減少情緒上的緊繃與焦慮，楊紓怡建議，可運用遠志、紅棗、百合、茯神、香附的「安心茶」來幫助安神抗慮， 也可藉四神湯的食補健脾利濕，增加免疫力。