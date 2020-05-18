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65歲申請健保特殊材料給付被駁 法院判病人勝訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
65餘歲的依姓婦人因心臟衰竭住院，2018年間透過醫院代為向健保署申請「長效型心室輔助系統」藥物給付，但健保署以大於65歲為由核定不予同意。依婦提告請求准予，台北高等行政法院認為，滿66歲以上病患才不符合特材給付條件，判依婦勝訴。圖／本報資料照。
65餘歲的依姓婦人因心臟衰竭住院，2018年間透過醫院代為向健保署申請「長效型心室輔助系統」藥物給付，但健保署以大於65歲為由核定不予同意。依婦提告請求准予，台北高等行政法院認為，滿66歲以上病患才不符合特材給付條件，判依婦勝訴。圖／本報資料照。

65餘歲的依姓婦人因心臟衰竭住院，2018年間透過醫院代為向健保署申請「長效型心室輔助系統」藥物給付，但健保署以大於65歲為由核定不予同意。依婦提告請求准予，台北高等行政法院認為，滿66歲以上病患才不符合特材給付條件，判依婦勝訴，可上訴。

判決指出，依姓婦人因心臟衰竭住院，2018年10月4日由院方代為向健保署提出「長效型心室輔助系統」特殊材料的藥物給付事前審查申請。

健保署以依婦申請時大於65歲為由，認定屬行為時「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」第84條附件7所定的禁忌症範圍，核定不予同意。經院方代為申復，維持原核定，院方又代為向衛福部全民健保爭議審議會申請爭議審議。

審定駁回後，依婦提行政爭訟，主張日益嚴重心臟衰竭，有必要使用特殊材料，符合支付標準附件7適應症情形，且已達生命危險程度，亟需治療。

她認為，申請時支付標準附件7有關禁忌症第1項是規定「超過65歲以上」，意即「66歲足歲者」才符合，她是滿65歲而未滿66歲，不符合禁忌症情形。

健保署辯稱，特材適用於延長等待心臟移植時間及病患存活率的產品，「臺灣胸腔及心臟血管外科學會」、「中華民國心臟學會」都建議年齡限制於65歲以下病患使用。

而特殊材料專家諮詢會議討論時，與會專家也都表示為提高臨床上心臟移植病患存活率，建議比照診療項目「心臟植入」禁忌症為「年齡65歲以上」。

法院查出，健保署綜合兩會意見將65歲病患列入健保給付範圍，以及專家諮詢會議意見要求比擬 「心臟植入」禁忌症，原則上排除「65歲以上」，訂定「超過65歲以上」特材給付禁忌症規定，當有強調是「超過」心臟植入「65歲以上」標準，且因年齡是以週年計算，應指滿66歲以上病患，才不符合特材給付條件。

此外，既然65歲以上病患仍有經專案核准而可能心臟移植，作為移植前過渡性輔助病患心臟功能的特材，舉重以明輕，當得適用於「年滿65歲而未滿66歲」的病患，方符合將特材納入健保給付並訂定標準的原意。

就文義而言，「超過65歲以上」，其中「超過65歲」本指不含65歲年齡本數，達於66歲以上者。至於「以上」二字，為強調性贅語，應不妨礙整體文義顯現年齡區間應指「超過65歲」的意義。

法院審理後撤銷原處分，並判健保署應依原告2018年10月4日申請，作成對安裝長效型心室輔助系統准予全民健康保險給付的行政處分，可上訴。

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