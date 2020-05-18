網售母乳納管！違法販售最高罰30萬

母乳好處多，不僅是寶寶的營養來源，也是訓練寶寶味覺的重要起點。然而日前有YOUTUBER透過網路購買母乳，並拍攝影片戲謔評論飲用感想，引發各界撻伐。除了網購母乳亂象，由於母乳供應者的疾病史、母乳收集方式或儲存條件等資訊不明，具有潛在健康風險，衛福部食藥署決定出手管理，若違反相關規定，最重可處新台幣30萬元。

食藥署食品組科長廖家鼎表示，雖然國際間並無明文禁止販售母乳，但參考美國、加拿大、日本及歐盟等地區，均用警語或指引方式建議民眾不要私下購買或販售母乳。

廖家鼎說，由於無法確認供應者的用藥情形或是傳染性疾病，以及私下販售也無法掌握母乳消毒、滅菌情形，因此為強化管理，食藥署發布「衛生機關對於網路販賣母乳之管理原則指引」，希望民眾不要透過私人或網路取得母乳哺育嬰兒。

廖家鼎表示，母乳是人體體液，如牽涉人體傳染性疾病，涉及傳染病防治法相關規定；且母乳一旦成為交易對象，則屬消費者保護法規範的「商品」，一旦母乳收集、儲存或處理方式不當，發生變質或遭細菌或病毒汙染，可依消保法規定進行調查，並視調查結果開罰新台幣3萬到30萬元罰鍰，且可以連續處罰。

對於泌乳量不足的媽媽，廖家鼎說，可以向台北市立聯合醫院婦幼院區、衛生福利部台中醫院、成大醫學院附設醫院等3個母乳庫申請，只要經醫師開立處方箋，便可提供安全的母乳給有特殊需求的嬰兒使用。