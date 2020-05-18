壽豐果艷西瓜採收 甜度比去年好已賣出萬顆

花蓮大西瓜以華寶品種為主，今年1期種稙面積約1400公頃以上。花蓮壽豐鄉農會今天果艶西瓜開園採收，農會總幹事黃啟祥表示，原本擔心受新冠肺炎疫情影響，幸好「國家隊」防疫做得很好，對銷路很有幫助，已賣出1萬1千顆西瓜，今年西瓜甜度比去年好，不過果形沒有比較優，會再跟農友研究。

壽豐鄉西瓜田面積約為550公頃，今天壽豐果艷西瓜開園採收，已賣出1萬1千顆，農會和農友在清晨6時集結協力包裝，第一天開園先採收1千3百顆，都是宅配消費者的西瓜，工作人員在田間採收、秤重、分級、貼標及裝箱。

黃啟祥說，今年因為疫情的關係，先前擔心可能會滯銷或價格不佳，幸好疫情守住，感謝國家隊防疫工作做得很好，讓農產品沒有想像中的滯銷，現在天氣漸漸炎熱，大家就會想到夏天的水果西瓜，對銷路有很大的幫助。從民國95年農會開始西瓜宅配，因此不受中盤商和餐廳取消進貨的影響。

黃啟祥指出，果艷西瓜種植面積7公頃，預估收成有1萬4千顆左右，1顆大概有26台斤左右，價格分三個等級，分別為700、650、600元，若消費者發現西瓜有問題，都會再補1顆。甜度比去年好，但果形沒有去年好，會再研究看看。

壽豐鄉農會今年試種第二年小西瓜「花姑娘」，但西瓜皮比較厚，口感比較不被接受；今年還有再試種400顆「妙鳳」，已預購完成，不過果皮比較薄，較容易裂果，收成只有7成。黃啟祥說，未來會繼續研究如何種出適合小家庭，又品質優良的小西瓜。