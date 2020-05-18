高雄愛河擴大管制加重處罰 水汙染管制區6月1日生效

高雄市愛河流經人口密集區，因居住稠密且周邊產業發達，水體汙染及水色異常事件頻傳，但多數汙染者是小型事業，不屬於水汙染防治法列管對象，未受水汙染防治法管制，僅能以廢棄物清理法裁罰1200至6000元，罰則過輕，嚇阻效果有限。高雄市環保局劃定「高雄市愛河水汙染管制區」，今年6月1日生效，在公告管制區內只要有汙染水體行為，不論是個人或工廠均可依水汙染防治法開罰，罰鍰最低3萬元，最高可達300萬元，列管事業單位仍維持最高罰鍰2000萬元。

高雄市環保局說，「高雄市愛河水汙染管制區」管制範圍包括仁武區、左營區、三民區、鳥松區、鳳山區、鼓山區、前金區、新興區、苓雅區、鹽埕區等10個行政區，涵蓋229個里，環保局近期持續加強宣導。

環保局表示，不論大型工廠或零星小型事業，應依規定妥善處理廢汙水後始得排放；營建工程逕流廢水應於沉砂池處理後排出，餐廳或攤商油脂廢水可經油脂截留設施截留後排出。