影／留學生開箱「台灣關懷包」 滿滿防疫物資讓人感動

台灣連續10日出現零確診，但在國外仍有許多僑民深陷疫情之中。為幫助海外留學生，台北市政府寄送三千份關懷包。日前有兩位在日本留學生收到來自台北駐日經濟文化代表處寄的關懷包，並直言：「太感動了！」

YouTuber「呷爸修贏」16日拍攝影片開箱「來自台灣的關懷包」，兩位一一將袋中的內容拿出來，包括一份給學生的一封信、十片口罩、乾洗手凝膠、酒精消毒液及一包新竹肉燥調味米粉，讓留學生能嘗到家鄉味。

關懷包的信中寫到，為減少不必要外出，駐日代表處提供提供家鄉的食品，以解同學的思鄉之情。並提醒大家做好防疫措施，若不幸確診需要隔離時，務必與代表處聯絡，盡可能提供協助。

由於疫情嚴峻，在海外防疫物資不是買不到，就是相當昂貴，因此兩位特別感謝政府的幫助。影片中也提到5月22日後還會再寄送額溫卡及口罩減壓袋，只要持有中華民國護照就可以上網申請，兩人也在影片最後感謝來自台灣的愛，並豎起大拇指說讚。