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影／防機車滑倒提高標線抗滑係數 將推行至全國
公路總局在全國省道試辦提高標線抗滑係數，防止騎機車和慢車雨天行駛標線滑倒。目前全國標準抗滑係數是50，公路總局在清水區試辦抗滑係數為65以上，交通部長林佳龍今天現場了解測試結果後表示，將推到全國市區道路，保障用路人交通安全。
公路總局第二區養護工程處去年11月完工，在清水區省道中華路段，中清路到鰲峰路口約250公尺，試辦標線提高抗滑係數工程。公路總局表示，因為提高抗滑係數，需減少玻璃珠用量，材質也不同，反光效果較差，無法兼顧抗滑係數和反光亮度，因此初期在照明好的市區道路試辦。
目前全國道路標線抗滑係數標準為50，試辦道路標線抗滑係數提高到65以上。林佳龍今天和公路總局人員在試辦路段測試，利用英擺錘抗滑試驗儀試驗，新標線確實已超過65。公路總局表示，提高標線抗滑係數，需考量道路照明度，且標線單價也較高，今年7月將提出試辦和測試報告，供公路總局參考。
林佳龍表示，機車族下雨天騎車容易打滑，他在台中市長任內曾推動台中市標線抗滑係數到65，現在交通部全面試辦，以此經驗從省道開始，推到六都市區道路65，非都會區道路50，試辦後再修改公路工程規範，公路總局、運研所和內政部營建署與六都已開過會，總結經驗，作為修改未來抗滑係數科學依據。
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