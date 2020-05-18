自助加油被酸「能省多少」 他記帳「半年省162元」掀論戰

對經常加油的用車族群來說，油怎麼加最省？是許多人關心的事。一名網友透露自己趕在油價調漲前去排隊5分鐘自助加油，並分享自己的省錢筆記，算出自助加油半年下來共省下162元，引起兩派網友熱烈討論：這樣到底划不划算？

這名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出自助加油紀錄，內文提到由於油價本周調漲0.9元，昨（17）日中午特地騎著機車到加油站，還在大太陽底下排隊5分鐘自助加油，因為這樣每公升又能再省0.8元，但他卻被朋友酸「機車這樣是能省多少？」。

他攤開從開始自助加油以來的記帳明細，包括昨天省下的4元在內，證明自己半年來共省下162元，問大家「難道勤儉持家錯了嗎？」。

貼文底下的網友對此熱烈發表看法，一派認為半年省162元「CP值太低」，「現在隨便一個人的時薪，都超過你半年省下來的錢」、「其實時間才是最值錢的」、「有錢人把多的時間拿來賺更多錢，窮人把多的時間拿來省錢」。

不少人認為這種做法其實是「省小失大」，「5分鐘以最低時薪158計算值13元喔」、「防曬乳、曬傷藥、飲料、時間，想想划算嗎？」、「1次5分鐘，你這裡14次，12次就1個小時，換算時薪160，這樣算你其實虧了10分鐘」。還有人勸他，「省這點小錢除了讓你心情愉快外，實在想不到對你有什麼實質幫助，不要被油價操控人生了。」

不過另一派則抱持肯定的態度，認為能省則省沒什麼不好，「積少成多，積沙成塔」、「做自己，我才不聽別人，我想省就省」、「你開心就好，生活是自己在過的」、「我也自助加油，因為還有信用卡的點數回饋」、「自助加油+1，汽車一次大約省到機車的一桶油喔！」、「假如是一週要加3到4次油，就會有感覺」。

還有人提到，自助加油除了能省點小錢，重點是「可以避免加油站的工讀生惡搞你的車」，也有網友說人工加油常常排隊更長、更花時間，「哪邊人少排哪邊，我兩邊都能選」。原發文者也在留言中補充說明，自己是出去玩順便加油，並非特地出門一趟。