火紅廢墟超吸睛 番茄會社鳳凰花盛開
鳳凰花開季節到來，高市湖內區番茄會社也進入觀光旺季，廢棄工廠搭配璀璨花開，獨特美感吸引遊客，每天湧入大量人潮拍照分享美照。此外，田寮國中校門口也有株樹齡47歲的鳳凰校樹盛開中，花開美景引人注目。
省道台1線旁的番茄會社是處廢棄的工廠廠房，在日治時期生產外銷番茄，二次大戰後改為鳳梨罐頭工廠，關廠多年導致建物年久失修。5月中旬過後，鳳凰花進入花季，番茄會社天天湧入大量遊客，全靠湖內區大湖里長洪添謀號召30名鄰長維護環境。
洪添謀說，鳳凰樹的花期約3周，近日是盛開期，希望遊客愛護環境，不要辜負地主免費讓遊客賞景的美意。
除番茄會社有鳳凰花開美景，田寮區田寮國中校門口也有一株老鳳凰樹。校長蔡嘉興說，今年鳳凰樹花開燦爛，畢業校友喜歡，也有人專程來打卡拍照。
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