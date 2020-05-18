火紅廢墟超吸睛 番茄會社鳳凰花盛開

鳳凰花開季節到來，高市湖內區番茄會社也進入觀光旺季，廢棄工廠搭配璀璨花開，獨特美感吸引遊客，每天湧入大量人潮拍照分享美照。此外，田寮國中校門口也有株樹齡47歲的鳳凰校樹盛開中，花開美景引人注目。

省道台1線旁的番茄會社是處廢棄的工廠廠房，在日治時期生產外銷番茄，二次大戰後改為鳳梨罐頭工廠，關廠多年導致建物年久失修。5月中旬過後，鳳凰花進入花季，番茄會社天天湧入大量遊客，全靠湖內區大湖里長洪添謀號召30名鄰長維護環境。

洪添謀說，鳳凰樹的花期約3周，近日是盛開期，希望遊客愛護環境，不要辜負地主免費讓遊客賞景的美意。