今博物館日 「指尖上的故宮」院長親自上線揭密

今天（5月18日）是國際博物館日，今年國立故宮博物院「順時中」改推「指尖上的故宮」作為響應，包含推出文物故事隨點隨聽的故宮Podcast，以及揭開博物館員日常工作的幕後直擊影片，讓全民居家防疫生活不無聊。

Podcast是近年越趨普及的線上廣播平台，內容包羅萬象，可於Apple Podcasts 、Spotify 、SoundOn、Google Podcasts等APP隨選隨聽。故宮Podcast將於518國際博物館日開台首播，首季規劃10集，每集約30分鐘，與聽眾分享不可不知的故宮文物故事、故宮很好聊與展覽快報。

故宮Podcast首集重磅推出「院長給問嗎？」，收集青年朋友對故宮及院長好奇的事情，由吳密察院長親自上線揭密。後續還有唐鳳政委與余佩瑾副院長、故宮精品小編等超強陣容親自獻聲，絕對精采可期！故宮IG也會分享每集錄音花絮，並舉辦留言贈獎活動。歡迎聽眾朋友於各集節目貼文下方留言，分享自己覺得最有趣的內容，就有機會抽中故宮精品小禮。

此外，故宮南院串連國立海洋科技博物館、國立台灣歷史博物館、奇美博物館、國立台灣史前文化博物館等文化館所，共同響應「518博物館日20館聯合活動：你要去哪裡？」推廣活動。自5月13日起配合今年博物館日主題「擁抱平權—多元共融的博物館」，一天一館介紹博物館具有平權、多元、共容精神的展品，並邀請民眾留言分享，參加抽獎活動。

故宮南院臉書也將於518當天同步推出博物館幕後直擊影片，來迎接今年的國際博物館日，透過輕鬆趣味影片，與民眾分享博物館員的日常大小事，以及在博物館經歷最難忘的回憶。