有旅客支持北車大廳地板不給坐 「車站不是遊憩場所」

因應防疫需求，台鐵自2月29日起禁止民眾於台北車站大廳群聚、席地而坐，且近期在評估，考量該空間應是作為旅客購票服務及疏散場所，將永久不開放席地而坐。對此，旅客抱持不同意見，有些人認為剝奪了多元文化的價值，也有不少人支持台鐵，認為車站本來就不該是非遊客的遊憩場所。

旅客蕭小姐說，對離鄉背井到台灣工作的移工朋友來說，假日有一個場地聚會、聊天休息是很重要的事情，北車大廳就是這樣的地方。她說，如果僅考量國際觀感，就不讓民眾坐在地上，等於和台灣社會提倡的多元、包容等價值相違背。

民眾林小姐說，自己不常搭台鐵，曾經幾次和朋友坐在大廳地板上聊天，是個舒服自在的空間。她說，如果以後不能席地而坐的確會可惜，希望台鐵有折衷方案，兼顧旅客權益，也可以讓大家繼續聚集於此。

民眾李先生說，很多移工如果在不同的地點上班，選擇在台北車站碰面當然最方便，所以慢慢變成他們聚會的地方。但相見之後，應該要有另一個空間可以讓他們聚會，而不是在台鐵在車站裡面。

他認為台鐵想要永久禁坐，沒有不對，畢竟大廳有人群聚，會影響旅客的動線。此舉並不是針對移工，而是北車為運輸中心，不是交誼廳也不是休閒景點，政府要適時介入，不是任台鐵去面對。

旅客張小姐也支持台鐵，她說，車站本來就不該是任何人遊憩場所，不論這些人是誰，都不應該占據公共空間，身為旅客，會捍衛車站使用的權益。