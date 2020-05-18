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疫情下消費者少出門鹿茸庫存多 養鹿業首度納紓困

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
每年到了清明節以後、4到6月，就是我國採摘新鮮鹿茸的時期。本報資料照片
每年到了清明節以後、4到6月，就是我國採摘新鮮鹿茸的時期。本報資料照片

新冠肺炎疫情重創百工百業，由於此時正是採鹿茸的時機，我國養鹿產業也首度納入紓困產業。根據農委會規畫，到今年6月底止，1歲以上公鹿每頭補助400元，上限1萬2000頭；另有行銷補助每兩鹿茸100元，上限2萬兩。

農委會畜牧處副處長王忠恕表示，每年到了清明節以後、4到6月，就是我國採摘新鮮鹿茸的時期。傳統鹿茸採收時，有固定的消費雇主。老主顧會到鹿場挑選購買，鹿場主會依與客戶的長年交情，提供「現場特別服務」，也就是會讓顧客以鹿血泡酒。今年因為新冠肺炎疫情影響，消費者不出門了，或者出門意願不高，導致鹿茸銷量銳減兩到三成。

王忠恕表示，鹿茸的保鮮技術純熟，但冷藏或結凍後，冰晶會破壞組織，且台灣人喜愛現採鹿茸，致淺盤經濟的養鹿產業一時庫存較多，因此提出紓困計畫。

他表示，鹿茸促銷政府提供每兩100元補貼，希望減少養鹿業者利潤損失，但不希望把鹿茸的價格壓低，若降價求售就失去意義，2萬兩的額度申請完為止，一起度過辛苦的時刻。

林姓養鹿業者表示，台灣的養鹿人家約有550戶，飼養約1.7萬頭。傳統的鹿茸泡酒，屬於高單價、高消費商品，特別受銀髮族青睞，這次疫情讓業者有更多轉型的想法與準備。

他指出，鹿茸不像雞蛋牛奶屬於民生必需品，這次疫情中思考，除了新鮮鹿茸泡酒外，是否有機會讓鹿茸有更多的利用。比如有業者嘗試做成養生加工湯品、保養品、益生菌添加等等，讓傳統鹿茸走入消費者的生活，讓養鹿產業有更多新的可能。

鹿茸 疫情 新冠肺炎

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