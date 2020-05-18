為疫情可忍 但「北車大廳永遠禁坐，我也沒有家了」

為避免疫情擴散，台鐵局2月底禁止民眾於台北車站大廳群聚，近期台鐵在評估是否就此不再開放大廳地板讓人席地而坐，以提高旅客服務品質。對於把大廳視為家一般的移工來說是莫大打擊，印尼移工莉莉就說，「北車大廳地板禁止乘坐，我也沒有家了。」

莉莉來台已經七年，現在在台北工作。每年開齋節都會和朋友聚集在北車大廳吃喝慶祝，好不快樂。聽聞以後恐無法坐在大廳愜意聊天，表示相當難過。

今年開齋節為5月24日，台北市政府4月初已宣布取消今年開齋節歡慶活動。莉莉說，一年就等這一次，今年開齋節受疫情影響，親朋好友不能聚在一起已經很難過，但為了疫情可以忍。倘若以後都如此，「放假的快樂就被剝奪」，對她來說，北車就像她們的家，原本陌生的彼此因為相同信仰而駐足停留。

在桃園工作的賈嘎達來台灣三年，平常周日休假北上找朋友都會約在北車大廳，在工作上遇到困難，在相聚後得到排解，「坐一整天真的很舒服」。她說，即便不久坐，作為碰面地點再一起坐捷運去淡水玩也很幸福。

她說，如果從此都不能在北車大廳聚會，也只能尋覓另外場所，「真心希望這天不要到來」，認為北車仍是移工心中首選。

對於台鐵擬永久關閉北車大廳席地而坐，移民工文學獎發起人廖雲章說，北車大廳開放與否一直存在一些爭議和批評，但「移工不是工具，有社交活動空間需要」。

他說，國際上如香港、新加坡都有這樣自由交流的空間，反觀台灣並無這樣的區域，北車因為交通方便、空間寬敞，又不必受風吹日曬雨淋，自然而然成為移工休憩場所。北車大廳像個「大客廳」，讓沒有自己家的移工相聚，彼此交換訊息，分享後再告別，關閉相當可惜。

TIWA台灣國際勞工協會則說，移工在台灣的活動空間已經被壓縮，工作條件也沒有受到我國法律保障，好不容易有了北車大廳，不應該做差別安排，希望台鐵可以重視多元文化。