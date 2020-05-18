十年特色就此消失？ 台鐵擬不再開放民眾坐北車大廳地板

因應防疫需求，避免群聚，台鐵自2月29日起禁止民眾於台北車站大廳席地而坐，「黑白棋」地板得以完整重見天日。日前交通部宣布交通運輸工具防疫三階段鬆綁，包括開放北車大廳，但據了解，台鐵趁此機會不再開放民眾席地而坐。

台鐵說，該空間應是作為旅客購票服務及疏散場所，也考慮到疫情後衛生問題及國際形象。交通部說，對於台鐵不再開放台北車站大廳讓民眾席地而坐，交通部尊重台鐵，但請台鐵詳細評估。

北車售票窗口原本在中庭的位置，2011年9月19日移至西側，騰出中央區域做為開放空間使用，並鋪上黑、白相間的地磚，但也撤除了座椅。旅客購完票等車之際會坐在地板上，移工於假日時也常以此處為聚會場所，近十年來成為北車大廳的另類特色。

隨著今年2月底新冠肺炎疫情加劇，台鐵宣布北車大廳禁止席地而坐及群聚，並停止租借大廳舉辦活動。聯合晚報記者連日觀察，民眾普遍了解該項禁令，不過仍有旅客望著大廳，似渴望恢復以往在此自在聊天。連日來有旅客不經意的坐下，遭鐵路警察勸離，流露出落寞、不知所措的眼神。

台北車站員工坦言，往往大廳都是聚集場所，重大節慶或是活動的時候，「連兩旁柱子都是人」，儘管阻礙旅客排隊路線，卻也看到多元文化的融合，成就了許多情感上的交流。現在落實了防疫，卻也少了點熱鬧感，還是蠻不習慣的。

交通部說，若連續三個月沒有本土案例，初步規畫台北車站8月1日解禁，但是仍需戴口罩、量體溫、保持社交距離，且按照中央流行疫情指示下進行。

台鐵局副局長馮輝昇說，北車大廳開放後，地板是否如既往讓人地而坐，正在評估。他說，事實上台鐵從未提供過「席地而坐」服務，是自然而然發生的現象。他說，現在要思考的是，當人來人往，如何顧及旅客購票權益、人潮流通，畢竟這才是大廳最主要功能。

馮輝昇說，後疫情時代到來，如何解禁都要詳細規畫，未來大廳的使用上，不管是群聚還是活動需求，都有討論的空間。