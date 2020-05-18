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影／男突然全身發軟起不來 竟是甲狀腺機能亢進作祟
若忽感全身無力，不一定是肌肉本身出問題，也可能是「甲狀腺機能亢進」所造成；一名50歲男性過去曾短暫無力而無法開車，近期清晨忽然全身四肢無力，無法起身，另名30歲即將升格當爸爸的男子過去從未發生肌無力，這幾天也突然無力不能行走，兩人向中國醫藥大學新竹附設醫院求助，經急診醫師與內科部副部長林信宏診斷，發現都是甲狀腺機能亢進引起「低血鉀」所惹的禍。
林信宏說，50男子經抽血檢查，發現血中鉀離子只有2.1 mEq/L (正常人為3.5至5.0 mEq/L)。另名30歲男子鉀離子只有1.9 mEq/L。兩人都有尚未被診斷出的甲狀腺機能亢進，研判最近恐因疫情壓力與情緒起伏，誘發低血鉀的「週期性肌無力」，兩人在經過鉀離子補充，並服用控制甲狀腺藥物後，都已恢復正常生活。
林信宏指出，血中鉀離子過低會引起人體肌肉無力或心律不整。雖然多數低血鉀症是長期未進食或鉀離子從腎臟流失所致，但少數也和甲狀腺疾病有關，病患可經由尿液和血液檢查找出原因並加以治療。
一般甲狀腺亢進以女性較多，易有失眠、焦慮、多汗、體重減輕、心悸、大脖子、眼球突出等症狀，但甲狀腺亢進也可能週期性地引起鉀離子經由細胞的離子通道，快速跑入細胞內部，使血中的鉀離子急速減少，造成肌肉無力或心律不整。研究顯示，這樣的突發性症狀在亞洲年輕男性的比例特別高，尤其易發生在大量高糖飲食、劇烈運動或壓力之下，這可能和種族、胰島素、腎上腺素與男性賀爾蒙的分泌有關。
林信宏提醒，甲狀腺疾病的患者一定要按時服藥及門診追蹤，維持穩定的生活作息。另外，民眾若曾無緣無故突然四肢無力，也要小心是否為潛在著甲狀腺疾病造成了低血鉀相關的周期性肌無力症。
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