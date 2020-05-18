影／男突然全身發軟起不來 竟是甲狀腺機能亢進作祟

若忽感全身無力，不一定是肌肉本身出問題，也可能是「甲狀腺機能亢進」所造成；一名50歲男性過去曾短暫無力而無法開車，近期清晨忽然全身四肢無力，無法起身，另名30歲即將升格當爸爸的男子過去從未發生肌無力，這幾天也突然無力不能行走，兩人向中國醫藥大學新竹附設醫院求助，經急診醫師與內科部副部長林信宏診斷，發現都是甲狀腺機能亢進引起「低血鉀」所惹的禍。

林信宏說，50男子經抽血檢查，發現血中鉀離子只有2.1 mEq/L (正常人為3.5至5.0 mEq/L)。另名30歲男子鉀離子只有1.9 mEq/L。兩人都有尚未被診斷出的甲狀腺機能亢進，研判最近恐因疫情壓力與情緒起伏，誘發低血鉀的「週期性肌無力」，兩人在經過鉀離子補充，並服用控制甲狀腺藥物後，都已恢復正常生活。

林信宏指出，血中鉀離子過低會引起人體肌肉無力或心律不整。雖然多數低血鉀症是長期未進食或鉀離子從腎臟流失所致，但少數也和甲狀腺疾病有關，病患可經由尿液和血液檢查找出原因並加以治療。

一般甲狀腺亢進以女性較多，易有失眠、焦慮、多汗、體重減輕、心悸、大脖子、眼球突出等症狀，但甲狀腺亢進也可能週期性地引起鉀離子經由細胞的離子通道，快速跑入細胞內部，使血中的鉀離子急速減少，造成肌肉無力或心律不整。研究顯示，這樣的突發性症狀在亞洲年輕男性的比例特別高，尤其易發生在大量高糖飲食、劇烈運動或壓力之下，這可能和種族、胰島素、腎上腺素與男性賀爾蒙的分泌有關。