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影／七彩湖遭保特瓶、瓦斯罐入侵 布農族淨山護家園
「這裡是祖先居住的地方，石板屋下還埋著祖先遺骨，請大家不要破壞它。」布農族長老谷長城站在拉夫嵐部落遺址，看著殘破家園沈痛不已。
七彩湖是布農族五大社群的傳統領域，淨山行動更有尋根溯源深意。長老金財富諄諄告誡年輕族人尋根「來到七彩湖不能夠隨意說話，不能嬉戲做出不敬舉動，因爲這裏是祖靈聖地」信義鄉濁水溪沿線部落會帶小朋友上來尋根，綁頭帶、繫獵刀，進行授獵刀儀式。
谷長城說，布農族從日治時期被迫遷移，往中央山脈東西兩側遷徙，丹大林道上的加年端、拉夫嵐部落移址，都留下鮮明的歷史遺蹟。
從日治到國民政府，把部落往山下遷移，說是爲了改善族人生活，但在平地種作物，就不像在高山，「還是在山坡種小米才舒服，布農族人不習慣彎腰」。
族人金巴里說，布農族習慣高山生活，卻被迫離祖靈地越來越遠，以前山地管制連想返鄉祭祖都困難重重。
現在山林開放，但重要的孫海橋十多年前就毀壞，族人要返回七彩湖尋根，只能利用旱季冒險涉溪，向林務局等單位爭取經費重建橋梁，卻得不到具體回應。信義鄉公所不放棄，積極爭取地方創生經費興建吊橋，盼讓族人尋根的願望，能透過吊橋實現。
布農族信仰基督教相當虔誠，族人上山前都虔誠禱告，金財富說，說上帝就是大地，布農(BUNUN)兩字的原意就是「人」。聖經的教義，要在大地與人之間體會。
淨山行動也是帶領年輕人體驗祖先的打獵生活，了解原民獵場及石板屋、圍牆等遺址，從紮營到生火煮食，父傳子、子傳孫，一點一滴地祖先生活智慧傳授給下一代。
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