全球疫情下 老師們如何用《世界公民》拓展孩子的國際視野

關心疫情發展，每個人、每個家庭都增加了更多收看國際新聞的機會，然而該如何讓孩子不是陷入恐慌，而是更好地了解世界各國的事件與關係呢？聯經近期推出的全新書系「世界公民」就有不少老師採用，原因就是孩子在疫情下對於世界各國的關注，正需要建立正確的認識。

疫情影響全球，新聞每天追蹤各國的死亡人數、確診案例，也報導台灣無法加入WHO的處境。各國陸續封鎖邊境、停課，難民庇護之路更加艱難、印度全國封鎖延長，從農村到大城市討生活的工人失業，面臨巨大的經濟困境…孩子每天接觸這樣的國際新聞，卻尚未理解真正的世界和國際關係。

為了幫助孩子養成國際觀，聯經出版特別規劃了全新書系「世界公民」，以五大議題出發，推出《世界貧窮：我們窮不是因為懶惰》、《難民：世界上最悲傷的旅人》、《一目了然的國際衝突》、《不可不知的國際條約：了解後就能秒懂國際新聞》、《聯合國都在做什麼？》，以詳盡的文字和活潑的插圖，期許讓孩子更深入認識世界上發生的事，培養國際觀，成為真正的世界公民。這套書一推出，就受到許多學校老師的推介與採用。

聯經童書主編黃惠鈴表示 ：「現在是地球村的時代，我們的生活受到國際政治、經濟等影響重大，以這次新冠病毒為例，就能發現到國與國之間是沒有界線的。身為世界公民的我們，平時卻缺乏閱讀國際新聞的習慣，要讓我們的孩子與世界接軌不能只靠外文能力，而是必須更全面地認識這個世界。」

聯經並邀請新北市社會科輔導團老師陳香吟，設計教案學習單，結合時事如：寫給WHO的一封信等，增加讀本的學習與互動性。並邀請政大民族系教授藍美華協助審訂和導讀，藍美華教授表示 ：「正值新冠病毒肆虐全球，各國許多確診者都是境外感染，大家更深切感受到國際間的相互影響。認識這個世界，了解國際議題，有刻不容緩的必要性。」她認為，如果每個人從小就對國際事務有所認識，成長階段的視野必定不同，可以培養更加開闊的眼界。