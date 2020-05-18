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老婦肚臍「流湯」 醫師一看：糟了！竟然是修女結

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
75歲老婦肚臍長出「瑪麗修女結節」圖／許秉毅提供
75歲老婦肚臍長出「瑪麗修女結節」圖／許秉毅提供

75歲的老婆婆最近因為肚臍會「流湯」，覺得怪怪地，而到台南市立安南醫院胃腸肝膽科醫師許秉毅的門診就醫，醫師一看嚇一跳，竟然是不常看見的「瑪麗修女結節」，進一步診斷出患者有胰臟癌，目前仍在治療中。

75歲的老婦向醫師表示，最近肚臍常有一些滲出的液體，有點臭臭的。自己擦了一些藥膏，也看了幾位醫師，一直都沒有好轉，而到安南醫院。

許秉毅表示，這位婆婆肚臍上長出的暗灰色的東西正是「瑪麗修女結節」，後來經過切片檢查，證實這個結節其實是由「腺癌細胞」 所形成的，後續作了腹部電腦斷層，發現她有胰臟癌，只是她之前並沒有任何肚子不舒服的症狀，所以她肚臍的腫塊是 胰臟癌轉移到肚臍形成的「瑪麗修女結節」。

他表示，「瑪麗修女結節」是為了表彰美國「梅約醫院(Mayo Clinic)」 的護理部主任瑪莉．約瑟夫 (Mary Josep) 修女的偉大貢獻，而以其名命的「肚臍結節」，她是第一個發現當肚臍出現這種硬硬的結節時，要注意很可能是腹內有惡性腫瘤，轉移到了肚臍眼。

肚擠是人體重要器官，可以觀察出許多疾病。圖／許秉毅提供
肚擠是人體重要器官，可以觀察出許多疾病。圖／許秉毅提供
75歲老婦肚臍長出「瑪麗修女結節」圖／許秉毅提供
75歲老婦肚臍長出「瑪麗修女結節」圖／許秉毅提供
肚擠是人體重要器官，可以觀察出許多疾病。圖／許秉毅提供
肚擠是人體重要器官，可以觀察出許多疾病。圖／許秉毅提供

醫師 婆婆 患者

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