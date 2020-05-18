老婦肚臍「流湯」 醫師一看：糟了！竟然是修女結

75歲的老婆婆最近因為肚臍會「流湯」，覺得怪怪地，而到台南市立安南醫院胃腸肝膽科醫師許秉毅的門診就醫，醫師一看嚇一跳，竟然是不常看見的「瑪麗修女結節」，進一步診斷出患者有胰臟癌，目前仍在治療中。

75歲的老婦向醫師表示，最近肚臍常有一些滲出的液體，有點臭臭的。自己擦了一些藥膏，也看了幾位醫師，一直都沒有好轉，而到安南醫院。

許秉毅表示，這位婆婆肚臍上長出的暗灰色的東西正是「瑪麗修女結節」，後來經過切片檢查，證實這個結節其實是由「腺癌細胞」 所形成的，後續作了腹部電腦斷層，發現她有胰臟癌，只是她之前並沒有任何肚子不舒服的症狀，所以她肚臍的腫塊是 胰臟癌轉移到肚臍形成的「瑪麗修女結節」。