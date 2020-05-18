影／布農族聖地七彩湖揭面紗 絕美秘境如高山明珠

位於南投縣和花蓮縣交界的七彩湖，有「中央山脈的明珠」之稱，是布農族的祖靈地，去年三月開放，自此揭開神秘面紗，讓外人得以一窺脫俗美貌；但僅一年時間，沿線丹大林道寶特瓶、泡麵等垃圾遍布，部落族人不忍見明珠蒙塵，14日發起淨山行動，老幼族人跋山涉水，連續四天共清出了八輛貨車各種垃圾，族人誓言讓七彩湖在陽光照射下再度閃出光芒。

七彩湖位於中央山脈東側，湖形漂亮、湖水清澈，一向是山友心中一顆的明珠。2017年，18名山友未經申請從丹大林道進入七彩湖，遭法官依違反國安法判拘役50天，「爬黑山」引起熱烈討論，山友揶揄說想不到登山竟和窩藏匪諜一樣，會成為國安事件。去年三月，林務局宣布開放丹大林道，讓更多人有機會探訪七彩湖。

但「管車不管人」的開放措施，卻讓人為汙染隨之入侵中央山脈美麗淨土。

走過七彩湖的山友說，七彩湖西端從丹大林道入山，東端從花蓮萬榮林道，得穿越危險的林田山鐵道，走一趟七彩湖，得花四到五天行程，山友都是重裝備前來。五天的登山行程，對體力是不小的挑戰，也動搖著「無痕山林」的決心。千辛萬苦爬上山，又要把垃圾扛下去，一旦山友貪圖方便，就製造出許多垃圾。

丹大布農生態旅遊協會理事長金財富說，沿著丹大林道進入七彩湖，沿途休憩點，包括二分所檢查哨、加年端部落、十林班大寮等，都可看到炊煮露營後，隨地丟棄的寶特瓶、瓦斯罐。有些露營點看似乾淨，但斜坡下有不少寶特瓶、飲料罐。

連續四天的淨山活動，清出八輛貨車垃圾，最多的是寶特瓶和用過的瓦斯罐，更常見遊客排遺和衛生紙，連七彩湖絕美景觀也難倖免，族人十分痛心。