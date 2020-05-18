快訊

你想去哪玩？「後疫情世界」回不去的國際觀光大進化

梅雨季首道滯留鋒面接近 氣象局已對雙北等十縣市發大雨特報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／布農族聖地七彩湖揭面紗 絕美秘境如高山明珠

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
七彩湖位在南投和花蓮交界，也是布農族的聖地，被山友譽為是中央山脈上的明珠。記者江良誠／攝影
七彩湖位在南投和花蓮交界，也是布農族的聖地，被山友譽為是中央山脈上的明珠。記者江良誠／攝影

位於南投縣和花蓮縣交界的七彩湖，有「中央山脈的明珠」之稱，是布農族的祖靈地，去年三月開放，自此揭開神秘面紗，讓外人得以一窺脫俗美貌；但僅一年時間，沿線丹大林道寶特瓶、泡麵等垃圾遍布，部落族人不忍見明珠蒙塵，14日發起淨山行動，老幼族人跋山涉水，連續四天共清出了八輛貨車各種垃圾，族人誓言讓七彩湖在陽光照射下再度閃出光芒。

七彩湖位於中央山脈東側，湖形漂亮、湖水清澈，一向是山友心中一顆的明珠。2017年，18名山友未經申請從丹大林道進入七彩湖，遭法官依違反國安法判拘役50天，「爬黑山」引起熱烈討論，山友揶揄說想不到登山竟和窩藏匪諜一樣，會成為國安事件。去年三月，林務局宣布開放丹大林道，讓更多人有機會探訪七彩湖。

但「管車不管人」的開放措施，卻讓人為汙染隨之入侵中央山脈美麗淨土。

走過七彩湖的山友說，七彩湖西端從丹大林道入山，東端從花蓮萬榮林道，得穿越危險的林田山鐵道，走一趟七彩湖，得花四到五天行程，山友都是重裝備前來。五天的登山行程，對體力是不小的挑戰，也動搖著「無痕山林」的決心。千辛萬苦爬上山，又要把垃圾扛下去，一旦山友貪圖方便，就製造出許多垃圾。

丹大布農生態旅遊協會理事長金財富說，沿著丹大林道進入七彩湖，沿途休憩點，包括二分所檢查哨、加年端部落、十林班大寮等，都可看到炊煮露營後，隨地丟棄的寶特瓶、瓦斯罐。有些露營點看似乾淨，但斜坡下有不少寶特瓶、飲料罐。

連續四天的淨山活動，清出八輛貨車垃圾，最多的是寶特瓶和用過的瓦斯罐，更常見遊客排遺和衛生紙，連七彩湖絕美景觀也難倖免，族人十分痛心。

參加活動的布農族人說，七彩湖附早晚都會有水鹿出沒，因此也有「鹿池」之稱。開放後，周邊除水鹿等野生動物排遺，更多人類排遺。七彩湖旁步道遠望如同白色花瓣，走近一看卻是人類留下糞便的和衛生紙，大煞風景，感嘆說「水鹿都知道在草叢中排遺，人卻在路旁解放」，人類真是大自然的最大殺手。

晨曦下的七彩湖波紋不興，湖面如明鏡倒映青山綠樹，美的讓人摒息。記者江良誠／攝影
晨曦下的七彩湖波紋不興，湖面如明鏡倒映青山綠樹，美的讓人摒息。記者江良誠／攝影
七彩湖位在南投縣和花蓮縣交界是第二大高山湖泊，外界難得一探究竟，有中央山脈明珠美譽。記者江良誠／攝影
七彩湖位在南投縣和花蓮縣交界是第二大高山湖泊，外界難得一探究竟，有中央山脈明珠美譽。記者江良誠／攝影
七彩湖動植物生態豐富，盛開的毛地黃如一串串小鈴鐺，是當季美景。記者江良誠／攝影
七彩湖動植物生態豐富，盛開的毛地黃如一串串小鈴鐺，是當季美景。記者江良誠／攝影
晨曦下的七彩湖波紋不興，湖面如明鏡倒映青山綠樹，美的讓人摒息。記者江良誠／攝影
晨曦下的七彩湖波紋不興，湖面如明鏡倒映青山綠樹，美的讓人摒息。記者江良誠／攝影
七彩湖動植物生態豐富，盛開的毛地黃如一串串小鈴鐺，是當季美景。記者江良誠／攝影
七彩湖動植物生態豐富，盛開的毛地黃如一串串小鈴鐺，是當季美景。記者江良誠／攝影
七彩湖位在南投和花蓮交界，也是布農族的聖地，被山友譽為是中央山脈上的明珠。記者江良誠／攝影
七彩湖位在南投和花蓮交界，也是布農族的聖地，被山友譽為是中央山脈上的明珠。記者江良誠／攝影
七彩湖生態豐富，高聳的針葉樹傲立山頭，呈現旺盛的生命力。記者江良誠／攝影
七彩湖生態豐富，高聳的針葉樹傲立山頭，呈現旺盛的生命力。記者江良誠／攝影
七彩湖動植物生態豐富，盛開的毛地黃如一串串小鈴鐺，是當季美景。記者江良誠／攝影
七彩湖動植物生態豐富，盛開的毛地黃如一串串小鈴鐺，是當季美景。記者江良誠／攝影
七彩湖對外解禁，但山友製造許多垃圾，就連通往湖畔步道沿路都是遊客排遺和用過的衛生紙，大煞風景。記者江良誠／攝影
七彩湖對外解禁，但山友製造許多垃圾，就連通往湖畔步道沿路都是遊客排遺和用過的衛生紙，大煞風景。記者江良誠／攝影
七彩湖對外解禁，但山友製造許多垃圾，就連通往湖畔步道沿路都是遊客排遺和用過的衛生紙，大煞風景。記者江良誠／攝影
七彩湖對外解禁，但山友製造許多垃圾，就連通往湖畔步道沿路都是遊客排遺和用過的衛生紙，大煞風景。記者江良誠／攝影

山友 衛生紙

延伸閱讀

布農族靈祖聖地 長老：請別破壞七彩湖

七彩湖開放僅1年 驚見垃圾入侵

終於要淘汰寶特瓶？新的植物瓶能在一年內分解

誤闖部落被狗追咬獲救廣原小熊 昨天清晨中央山脈野放

相關新聞

十年特色就此消失？ 台鐵擬不再開放民眾坐北車大廳地板

因應防疫需求，避免群聚，台鐵自2月29日起禁止民眾於台北車站大廳席地而坐，「黑白棋」地板得以完整重見天日。日前交通部宣布...

梅雨季首道滯留鋒面接近 氣象局已對十縣市發大雨特報

受到梅雨季第一道滯留鋒面靠近，氣象局上午8時50分針對十縣市發布大雨特報。氣象局說，鋒面接近，易有短時強降雨，今天雲林以...

彭啟明：典型梅雨鋒面接近 不穩定天氣持續7-10日

天氣風險公司總經理彭啟明指出，梅雨鋒面從周二起雨勢較大，周四到周六第二波的雨勢有機會更大，提醒大家務必提高警覺。

梅雨明起下到周日 周四後雨勢更大

黃蜂颱風昨已減弱為熱帶性低氣壓，但今晚起又有一道梅雨滯留鋒面靠近。氣象局說，今晚鋒面報到，明天到下周日全台有雨，各地不排除達到豪雨等級以上降雨，目前看來周四後雨勢更大，不過仍要繼續觀察。

門檻太高？ 空汙季7不措施成虛文

為改善空汙，環保署今年首度祭出「空汙季七不措施」，若空氣品質連兩天被預報為紅害等級，禁用吹葉機、無關公安的鋪路或拆屋等七大行為。但今年卻完全未啟動這項措施，環保署表示，主因是空品好轉，紅害天數銳減近九成。但有學者認為，七不措施啟動門檻過高，形同「壁紙條款」，剩下裝飾作用。

上月門診+急診 暴減逾500萬人次

近四個月新冠肺炎疫情改變國人就醫行為。相較去年，今年第一季醫院、診所的門診量減少三四九萬人次，四月下滑更嚴重，單月門診減四九五萬人次，急診減少十六萬人次，住院減少約五萬人次。健保資料顯示，近幾月死亡人數與往年無異，顯示國人愛逛醫院、無效醫療等狀況確實嚴重。

「黃蜂」帶雨 石門水庫止跌

北區水資源局昨天表示，雖然輕颱黃蜂已減為熱帶性低氣壓，這一兩天仍為石門水庫集水區上游持續進水，估計可為石門水庫帶來約1100萬噸水量，水庫水位止跌回升，相當於大桃園地區兩天半用水量，不無小補。

全球疫情下 老師們如何用《世界公民》拓展孩子的國際視野

關心疫情發展，每個人、每個家庭都增加了更多收看國際新聞的機會，然而該如何讓孩子不是陷入恐慌，而是更好地了解世界各國的事件與關係呢？聯經近期推出的全新書系「世界公民」就有不少老師採用，原因就是孩子在疫情下對於世界各國的關注，正需要建立正確的認識。

影／男突然全身發軟起不來 竟是甲狀腺機能亢進作祟

若忽感全身無力，不一定是肌肉本身出問題，也可能是「甲狀腺機能亢進」所造成；一名50歲男性過去曾短暫無力而無法開車，近期清...

影／七彩湖遭保特瓶、瓦斯罐入侵 布農族淨山護家園

「這裡是祖先居住的地方，石板屋下還埋著祖先遺骨，請大家不要破壞它。」布農族長老谷長城站在拉夫嵐部落遺址，看著殘破家園沈痛...

老婦肚臍「流湯」 醫師一看：糟了！竟然是修女結

75歲的老婆婆最近因為肚臍會「流湯」，覺得怪怪地，而到台南市立安南醫院胃腸肝膽科醫師許秉毅的門診就醫，醫師一看嚇一跳，竟...

影／布農族聖地七彩湖揭面紗 絕美秘境如高山明珠

位於南投縣和花蓮縣交界的七彩湖，有「中央山脈的明珠」之稱，是布農族的祖靈地，去年三月開放，自此揭開神秘面紗，讓外人得以一...

熱門新聞

一張圖看一周天氣 鋒面來襲到周末都大雨周四後雨更大

88款日料吃到飽988！身分證「5、2、0」再送和牛＋鵝肝

周二至周六全台濕答答 周五雨最大

荔枝樁象大爆發 彰化縣荔枝和龍眼將減產恐漲價

素密達斷崖架鐵梯被批「沙魚劍」 雪霸處：已盡量兼顧

牛排免費加大、龍蝦4折！3間餐廳讓人好想大口吃肉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。