彭啟明：典型梅雨鋒面接近 不穩定天氣持續7-10日

天氣風險公司總經理彭啟明指出，梅雨鋒面從周二起雨勢較大，周四到周六第二波的雨勢有機會更大，提醒大家務必提高警覺。

彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」專頁指出，今天周一將是鋒面逐漸接近台灣，西南季風增強，迎風面的中南部轉為有短暫陣雨或雷雨天氣，北部、東半部也可能發展午後熱對流雷雨，並有局部較大雨勢。深夜鋒面抵達北台灣，中北部降雨有增多趨勢，轉為有陣雨或雷雨天氣，可能出現局部強降雨。

他說，周二鋒面抵達台灣上空，配合西南季風的水氣，全台各地有陣雨或雷雨，並有強降雨可能，西半部降雨多於東半部。周三鋒面移到中南部，台中以南及台東有陣雨或雷雨，留意強降雨，苗栗以北及宜蘭、花蓮也有短暫陣雨或雷雨。

彭啟明指出，周四西南風有增強趨勢，台中以南及台東有陣雨或雷雨，留意強降雨的可能，苗栗以北及宜蘭、花蓮也有短暫陣雨或雷雨。晚間起因鋒面北抬，北部地區雨勢將加大。

周五鋒面上可能有中小尺度對流發展，配合西南季風增強帶來水氣，各地有陣雨或雷雨，雨勢明顯加大，西半部普遍有發生強降雨機會，山區特別留意。周六仍持續，不過晚上開始中部以北降雨有機會趨緩。下周日鋒面到台灣南部，南台灣仍要留意局部強降雨可能發生，將維持到下周一、二。

彭啟明解釋，也就是這波鋒面從周一接近，周二開始盤據台灣，影響可能到下周二。下周三之後是否遠離或消散仍待觀察，影響時間至少一周，或是將近9-10天。雨勢較大時間預計是周二到周三，周四到周六是第二波，有機會雨勢會較第一波為大，務必要提高警覺。

他說，從預測的大環境及可能降雨的時間來看，這波的確是典型的梅雨鋒面。但不是整天會下雨，有時會有空檔。