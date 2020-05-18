吳德榮：明起鋒面徘徊 慎防致災降雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄說，今天台灣水氣增多，西半部有出現較大雨勢機率；最新模式模擬顯示，明天梅雨季第二道鋒面抵達，持續至下周三（27日）仍受其影響。

吳德榮說，今晨西南風受地形影響產生輻合上升運動，西南部沿海有很不明顯的雲層產生，伴隨少量閃電，帶來局部降雨。今天仍在暖氣團內，各地多雲時晴，天氣偏暖，各地高溫34、35度。不過台灣附近轉西南風，水氣增多，不穩定度提高，西半部有局部陣雨或雷雨，也有出現較大雨勢的機率。

吳德榮指出，明起至27日滯留鋒南北徘徊，暖濕、不穩定大氣也隨之南北調整；暖濕不穩定大氣，正是激發強對流及中尺度對流系統的理想環境，將伴隨劇烈天氣。

他表示，若被強對流、中尺度對流系統連續通過、或它的移速緩慢及近似滯留的狀況時，則有帶來致災性大量降雨的潛勢。最新模式模擬顯示，明天滯留鋒抵達，各地有陣雨、雷雨；周三往南移，中南部不穩定度比北台灣還高；周四至周六再逐漸往北移，降雨範圍再擴及全台。

吳德榮說，下周日、一滯留鋒向南移至巴士海峽、出現較長空檔；下周二、三滯留鋒又北移，再度籠罩全台。

中央氣象局說，今天中南部地區清晨至上午間有局部短暫陣雨，其他各地白天為多雲到晴，但各地午後仍有機會出現局部短暫雷陣雨。溫度方面，南部近山區平地及河谷一帶仍有機會出現35度高溫，外出請做好防曬並多補充水份；深夜以後，北邊鋒面逐漸南下，北台灣及東北部將逐漸轉為陣雨或雷雨的天氣。

另外，金門及馬祖地區仍易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返也請留意。