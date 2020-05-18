快訊

退休金地雷 恐引發新國安問題

守護者殺慢跑黑人？美國「阿貝瑞血案」吃案黑幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄環保局：未來3天空氣好 留意雷陣雨

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市環保局表示，未來3天空氣品質好，19、20日梅雨鋒面抵達，配合西南風水氣，容易有雷陣雨。翻攝自高雄市環保局官方LINE「高雄空品報你知」
高雄市環保局表示，未來3天空氣品質好，19、20日梅雨鋒面抵達，配合西南風水氣，容易有雷陣雨。翻攝自高雄市環保局官方LINE「高雄空品報你知」

今年第一號颱風「黃蜂」已減弱為熱帶性低氣壓，隨著它往東北移動，逐漸帶起西南季風。高雄市環保局表示，未來3天空氣品質好，19、20日梅雨鋒面抵達，配合西南風水氣，容易有雷陣雨。

高雄市環保局官方LINE「高雄空品報你知」提醒，西南季風是東亞夏季季風的代表，也是台灣雨季開端的重要因素，今天起至20日，受到西南季風影響，因擴散條件相當好，全區域、全時段都是良好等級的空氣品質。

今天水氣稍增，清晨、上午沿海注意驟雨，其餘時間仍可見陽光。19、20日梅雨鋒面抵達，配合西南風水氣，容易有雷陣雨。由於水氣豐沛，後續雨勢將很可觀，住在低窪或容易積水地區的高雄市民，要檢查排水系統是否有堵塞，以免雨季來臨排水不及。

高雄市 梅雨 空氣品質

延伸閱讀

力挺韓國瑜 江啟臣讚他做到這八個字

南投蠅害嚴重 試辦滅飛打蠅計畫

新北廢棄物轉進爆場／北市緩解營建廢棄物 決定北市優先收

雨量僅往年7成 高雄荔枝果粒偏小

相關新聞

彭啟明：典型梅雨鋒面接近 不穩定天氣持續7-10日

天氣風險公司總經理彭啟明指出，梅雨鋒面從周二起雨勢較大，周四到周六第二波的雨勢有機會更大，提醒大家務必提高警覺。

梅雨明起下到周日 周四後雨勢更大

黃蜂颱風昨已減弱為熱帶性低氣壓，但今晚起又有一道梅雨滯留鋒面靠近。氣象局說，今晚鋒面報到，明天到下周日全台有雨，各地不排除達到豪雨等級以上降雨，目前看來周四後雨勢更大，不過仍要繼續觀察。

門檻太高？ 空汙季7不措施成虛文

為改善空汙，環保署今年首度祭出「空汙季七不措施」，若空氣品質連兩天被預報為紅害等級，禁用吹葉機、無關公安的鋪路或拆屋等七大行為。但今年卻完全未啟動這項措施，環保署表示，主因是空品好轉，紅害天數銳減近九成。但有學者認為，七不措施啟動門檻過高，形同「壁紙條款」，剩下裝飾作用。

上月門診+急診 暴減逾500萬人次

近四個月新冠肺炎疫情改變國人就醫行為。相較去年，今年第一季醫院、診所的門診量減少三四九萬人次，四月下滑更嚴重，單月門診減四九五萬人次，急診減少十六萬人次，住院減少約五萬人次。健保資料顯示，近幾月死亡人數與往年無異，顯示國人愛逛醫院、無效醫療等狀況確實嚴重。

「黃蜂」帶雨 石門水庫止跌

北區水資源局昨天表示，雖然輕颱黃蜂已減為熱帶性低氣壓，這一兩天仍為石門水庫集水區上游持續進水，估計可為石門水庫帶來約1100萬噸水量，水庫水位止跌回升，相當於大桃園地區兩天半用水量，不無小補。

吳德榮：明起鋒面徘徊 慎防致災降雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄說，今天台灣水氣增多，西半部有出現較大雨勢機率；最新模...

高雄環保局：未來3天空氣好 留意雷陣雨

今年第一號颱風「黃蜂」已減弱為熱帶性低氣壓，隨著它往東北移動，逐漸帶起西南季風。高雄市環保局表示，未來3天空氣品質好，1...

【每周精摘】區間測速裝上葉克膜…想活先救執法公信力

區間測速台61線彰化段出包，惹怒許多車友，已實施的9縣市18路段，除了新北市的4個路段，其他路段全部暫停使用，正在建置的設備也轉趨觀望。然而，這次烏龍罰單引發的爭議究竟是一顆老鼠屎壞了一鍋粥，還是這個「鍋」根本就不能拿來煮粥？區間測速想重新上路，得先搶救科技執法的公信力。

挺同團體上凱道 盼放寬跨國同婚

昨是同婚專法通過周年，但跨國同性伴侶的結婚權仍受限，只要一方當事人的本國不承認同婚，其婚姻在台灣就無法成立。台灣伴侶權益推動聯盟與跨國同婚平權聯盟昨舉辦「五一七凱道行動」記者會，在凱達格蘭大道上搭設「跨國同婚連儂牆」，邀請聲援者為跨國同婚獻上祝福。

醫院美食街收入降 院方叫苦

疫情導致就醫人次大減，對醫院營運造成重大衝擊，許多人以為病患變少，健保收入就會變少，但在總額制度之下，影響不大，反倒是掛號費、自費、停車場與美食街等健保以外收入，大幅縮減，讓醫院叫苦連天。

健康你我他／拒絕骨鬆 兩招運動存骨本

年過半百，骨質密度逐漸下降流失，以前年輕很耐摔，現在不小心跌撞，就會有骨折危險。上次因為爬高掛曬棉被，腳踩空，倒頭栽，左手腕骨和脊椎尾部嚴重挫傷，足足跑了個把月的醫院，吃藥並做復健，才稍好轉，至今仍感些微刺痛，手已難以負重，腰痠加背痛。

遇眩暈怎處理? 記錄症狀快就醫

眩暈是神經科及一般內科門診最常見的主訴症狀之一，約佔神經科門診總人數5至15%。一般人若是出現頭昏昏、腦漲漲、不平衡感、天旋地轉、快昏倒的感覺時，大多都以為是眩暈發作了，其實這些不同的症狀，都可能代表著不同的疾病。

熱門新聞

一張圖看一周天氣 鋒面來襲到周末都大雨周四後雨更大

88款日料吃到飽988！身分證「5、2、0」再送和牛＋鵝肝

梅雨滯留鋒要來了！ 鄭明典：降雨顯著還不到嚇死人程度

周二至周六全台濕答答 周五雨最大

荔枝樁象大爆發 彰化縣荔枝和龍眼將減產恐漲價

素密達斷崖架鐵梯被批「沙魚劍」 雪霸處：已盡量兼顧

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。