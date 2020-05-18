高雄環保局：未來3天空氣好 留意雷陣雨

今年第一號颱風「黃蜂」已減弱為熱帶性低氣壓，隨著它往東北移動，逐漸帶起西南季風。高雄市環保局表示，未來3天空氣品質好，19、20日梅雨鋒面抵達，配合西南風水氣，容易有雷陣雨。

高雄市環保局官方LINE「高雄空品報你知」提醒，西南季風是東亞夏季季風的代表，也是台灣雨季開端的重要因素，今天起至20日，受到西南季風影響，因擴散條件相當好，全區域、全時段都是良好等級的空氣品質。

今天水氣稍增，清晨、上午沿海注意驟雨，其餘時間仍可見陽光。19、20日梅雨鋒面抵達，配合西南風水氣，容易有雷陣雨。由於水氣豐沛，後續雨勢將很可觀，住在低窪或容易積水地區的高雄市民，要檢查排水系統是否有堵塞，以免雨季來臨排水不及。