文壇憶鍾肇政 遵守10年承諾為吳濁流翻譯出版228禁忌書

「我們這一輩人，透過閱讀鍾肇政的小說才認識台灣。」作家鍾肇政16日辭世，享壽96歲。他一生創作逾兩千萬字，以「濁流三部曲」、「台灣人三部曲」開啟台灣「大河小說」的先河。作家陳芳明指出，鍾肇政是帶動台灣戰後文學的重要旗手，也是他文學的啟蒙。

陳芳明表示，他文學生命的啟蒙是葉石濤與鍾肇政。兩人主編的「光復前台灣文學全集」，不僅開啟了他對台灣文學的認識、也滋養了他在海外漂泊的心靈，「他所帶給我的文學教育，讓我這輩子受用不盡。」

陳芳明透露，他正著手撰寫關於鍾肇政和吳濁流的文章，這兩位客籍作家接力維繫與傳承台灣文學精神。鍾肇政因在報上連載名為「濁流」的小說，因此結識了吳濁流，兩人結為莫逆。吳濁流中文不好，鍾肇政協助他把用日文寫的小說翻譯成中文。吳濁流有一個心願，希望戰前戰後的台灣作家保持聯繫與傳承，因此創辦了「台灣文藝」。吳濁流辭世後，鍾肇政接班主編「台灣文藝」，讓台灣作家一代接一代傳承不斷。

陳芳明表示，吳濁流辭世前留下一本日文寫成的小說「台灣連翹」 ，把稿子交給鍾肇政，要求過世十年後才能發表，因為書中描寫228事件。鍾肇政遵守對故友的諾言，十年後將此書翻譯成中文，先在美國出版、接著在台灣出版。連翹就是蓮蕉花，開花時躲在樹叢之中，吳濁流拿來隱喻客家人的性格，含蓄不張揚，即使花開了也不讓人看見。

鍾肇政的重要著作如「魯冰花」、「濁流三部曲」都在遠景出版社出版。遠景發行人葉麗晴表示，鍾肇政念舊，這麼多年都沒換過出版社。他五年前還在遠景出版70年前苦戀未果的情書集「苦雨戀春風」，當時鍾肇政每天寫一封信給他愛慕的女生，卻始終沒追到。鍾老笑稱因為妻子不在了才敢出版，至情至性。

葉麗晴透露，鍾肇政兒子鍾延威有意撰寫父親的傳記，兒子撰寫父親傳記在台灣文壇不多見，若能完成，將可讓讀者深入了解鍾肇政近一世紀的大河人生。