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空汙季「七不措施」變壁紙條款？啟動門檻高今年零使用

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署今年公告，空品連兩天預測紅害，當地就不能做道路刨鋪、使用吹葉機等。本報資料照片
環保署今年公告，空品連兩天預測紅害，當地就不能做道路刨鋪、使用吹葉機等。本報資料照片

為改善空氣汙染，環保署今年首度祭出「空汙季七不措施」，若空氣品質連兩天被預報為紅害等級，將禁用吹葉機、無關公安的鋪路或拆屋等七大行為。隨著空汙季結束，今年完全未啟動這項措施，環保署表示，主因是空品好轉，紅害天數銳減近九成；學者則認為代表啟動門檻過高，形同「壁紙條款」剩下裝飾作用。

每年10月到隔年3月為空汙季，環保署今年公告七大有害空品行為，分別為道路兩旁或公園使用吹葉機、無關公安的道路刨除鋪設或拆除房屋、瀝青混凝土拌合，港區非密閉式裝卸水泥原料、營建工程露天噴漆或噴砂、鍋爐清洗、石化業有機液體儲槽清洗等。

若當地懸浮微粒（PM10）或細懸浮微粒（PM2.5）連續兩天被預報為紅害等級，環保署必須在紅害前一天發布預警，禁做七大有害空品行為，否則將罰1200元至10萬元，工商廠場業者最高可罰到500萬元。

以「空汙重災區」台中為例，中興大學環境工程系教授莊秉潔指出，過去紅害最大主因是中火或興達燃煤電廠排放大量空氣汙染物，再加上一般汙染源，因此容易紅害。但現在各大電廠空汙季時都會啟動降載措施，最大汙染源減量了，自然可以避開紅害。

莊秉潔強調，「避開紅害不代表避開超標」，PM2.5還是經常達到橘色警戒，24小時平均值超過35微克，對人體仍有危害，必須從其他汙染源下手才能改善空品，「七不措施」門檻有必要降低，否則只是「壁紙條款」而已，可從連兩天紅害才啟動機制，調整為連兩天橘色警戒就啟動。

環保署空保處長蔡孟裕表示，今年還沒啟動過「七不措施」，上一年空汙季共有231天紅害，這次空汙季僅24天紅害，減少將近九成，主因是電廠降載、鍋爐改善、汰換3萬多輛柴油車等措施，有效降低空汙。

蔡孟裕說，「七不措施」是針對PM10、PM2.5，因已顯著改善，暫未列優先檢討項目，目前會先追蹤揮發性有機物的改善效益，包括加嚴排放標準、鍋爐改善等。

紅害 環保署 PM2.5 空汙

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