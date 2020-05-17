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醫界支持調部分負擔 憂疫情不景氣導致保費難漲

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
本報資料照。
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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中確定留任衛福部長，他前天接受聯合報專訪談時表示，留任之後的重大任務就是調整健保費率，以及在有公平機制的前提下調高部分負擔。對此，全民健康保險會第四屆委員、保險醫事服務提供者代表之一的台北榮總醫務企管部主任李偉強表示，醫界過去就曾提議漲部分負擔，希望健保署這次要把數字算清楚，有詳細方案再來討論；至於調漲保費，預估可能受到來自經濟不景氣的阻力。

李偉強表示，其實過去一兩年來，健保署要求醫院定期減少一定門診量，醫界就已經在健保會上提議，要透過部分負擔的調漲，去抑制不必要的醫療需求。疫情之前健保署署長就曾經公開提起討論調整部分負擔，後來因疫情發生而擱置，現在疫情趨緩，或許可藉機好好討論。

李偉強表示，部分負擔是一個籠統的概念，涵蓋內容複雜，其中又以藥品和醫材這兩項部分負擔最重要。過去門診藥品部分負擔上限是到200元左右，拿藥特別多的人，這部分要不要往上調？就有很多可以討論的地方。

另外，有些醫療特材或檢查非常重要但是昂貴，包括電腦斷層、核磁共振等檢查，也都是健保署認為使用過多的，上述檢查或醫材部分是否也要考慮調整部分負擔？李偉強說，部分負擔的調整方案需要很細膩的討論，也未必要全部一次調整，調整的優先順序也需要經過磋商。

李偉強表示，調整部分負擔有幾個大原則可以討論。首先，對於某些人去調整部分負擔，以減少不必要的浪費，但同時也要盡量不影響弱勢族群和重大傷病的人，因為這些人本來的使用量就比較多。再者，可考慮以就醫次數多寡做為分界，每年幾次以上去立下不同的級距，漸進式的提高部分負擔，也是一個方向。

李偉強強調，不論是部分負擔或費率的調整，都不希望影響到真正有需求的人，因為健保是社會保險的概念，其精神是「有錢幫助窮的、健康的幫助生病的」，與商業保險按照風險程度收費是完全不同的概念。

李偉強表示，如果調整保費，就是包括民眾、雇主、政府，通通都會被漲到，其中影響最大的就是受薪階級的勞工，這部分就要看目前受到疫情影響的經濟情況能否承受保費的調漲。景氣受到疫情影響，預估，調漲保費的壓力，恐怕不會亞於調整部分負擔的壓力。

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