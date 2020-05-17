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一張圖看一周天氣 鋒面來襲到周末都大雨周四後雨更大

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣。圖／取自臉書粉絲團「報天氣」
中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣。圖／取自臉書粉絲團「報天氣」

中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣，梅雨季第一道滯留性的鋒面將在明晚接近、周二報到，周四在西南風增強下雨勢更大，將一路影響到下周日，各地都有局部大雨或豪雨發生機率，出門務必攜帶雨具。

氣象局說，雖然剛解除今年第一個颱風「黃蜂」的海上颱風警報，不過並沒有因此輕鬆起來，因為本周重頭戲即將登場，梅雨季第一道滯留性的鋒面即將在周二報到，且一連好幾天都在台灣附近徘徊，再加上後期西南風也將增強，天氣相當不穩定。

氣象局說明天到周二清晨鋒面接近，中南部留意局部短暫陣雨，其他地區注意午後局部短暫雷陣雨，晚起北台灣轉為短暫陣雨會雷雨。

至於周二到下周日，雨勢有逐漸增強跡象，天氣漸趨不穩定，各地易出現陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生機率。滯留鋒附近亦有中尺度對流系統發展，民眾要留意短時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣。

氣象局說，尤其到了周四以後，西南風增強加上滯留鋒面持續影響，豪大雨發生機率愈高。

氣象局提醒，梅雨鋒面影響期間雖然不見得整天24小時雨下個不停，但只要一但有對流發展起來，常會帶來短時強降雨、雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣，這種對流胞往往無法在較早的時候明確指出在何時、何地出現，需要透過即時監測來預警，因此接下來的一周宜多留意氣象局發布的相關資訊。

氣象局 梅雨

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