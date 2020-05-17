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晚期肺腺癌 健保給付新標靶接力 延長存活期

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
肺癌初期病徵不明顯，易被忽略，民眾若長時間出現呼吸道症狀，如咳嗽超過3周以上，應儘早就醫檢查。圖／博愛醫院提供
肺癌初期病徵不明顯，易被忽略，民眾若長時間出現呼吸道症狀，如咳嗽超過3周以上，應儘早就醫檢查。圖／博愛醫院提供

肺癌治療有新進展。一名68歲的務農男子，四年前因連續三周頻繁咳嗽而前往大醫院求診，竟被確診為晚期肺腺癌，且已轉移至腦部及骨頭，即遵從醫師安排治療計畫；所幸經檢測結果顯示，本身具有表皮生長因子受體（EGFR）基因突變，第一線即使用第二代標靶藥物，治療至今，不僅成功抑制腫瘤生長，期間也無太大副作用。

而今年四月時，老農的腫瘤出現惡化跡象，確認為T790M突變，適逢第三代標靶藥物通過二線健保給付，即接續使用第三代標靶藥物治療。胸腔內科醫師預估，因老農曾使用過標靶藥物治療，未來可望有更長的存活期。

高雄長庚醫院胸腔內科醫師王金洲表示，肺癌分為四期，臨床上肺癌患者經確診後，約近八成的人為晚期（三、四期），包括有肺癌家族史、空污、油煙等因素，皆為危險因子；而不抽菸者多為肺腺癌，且高達六成具EGFR基因突變的機率，其中女性的比例較高。

王金洲說，20年前，晚期肺癌病人很難存活超過一年，雖不能根治、也較不適合開刀，治療上多以標靶治療來延長整體存活率。目前第三代標靶藥物接續出現後，發現超過半數患者的整體存活率都超過4年以上，能兼顧較佳的生活品質，且健保署今年4月1日起，也將第三代標靶藥物納入健保，嘉惠第一線已使用過標靶藥物且產生T790M突變的患者。

不過王金洲也說，患者也得留意，使用上述標靶藥物可能出現皮疹、甲溝炎、輕微腹瀉等副作用；建議肺癌患者治療前，能進行基因檢測，如EGFR、ALK、ROSE1等基因皆有健保給付，以便找出相對應的標靶藥物來治療。

肺癌 患者 健保

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