官員回顧歷史 健保署早想調部分負擔但很難通過

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中確定留任衛福部長，他昨天接受聯合報專訪談時表示，留任之後的重大任務就是調整健保費率，以及在有公平機制的前提下調高部分負擔，例如排除重大傷病、中低收入戶等弱勢，在超過平均就醫次數開始拉高部分負擔。健保署副署長蔡淑鈴今表示，高診次部分負擔過去曾經實施但後來取消，兩三年前也曾討論過慢箋藥品部分負擔，但健保會沒有通過。

蔡淑鈴表示，目前慢性病連續處方箋是免藥品部分負擔，過去曾經提案到健保會，討論慢箋也要使用者付費，比照非慢箋收取藥品部分負擔。但當時健保會付費者代表認為，慢性病病人是長期都要吃藥的高齡者，如果每次都要部分負擔，會不會付的太重，所以當時就緩議。另有關高診次部分負擔，原先也有這樣制度，但後來因為部分負擔很複雜，還包括檢驗、藥品等，後來在簡化制度之下，就取消了高診次部分負擔，並到定額部分負擔裡面。

蔡淑鈴表示，目前健保安全準備金還有1000多億，如果明年沒有調，明年年底就會低於5、600億，也就是低於1.5個月的法定安全準備存糧，後年就會幾乎用完。健保要永續，財務健全是關鍵，要解決簡健保健保財務問題，一種方向是增加收入，一種方向是減少支出、減少浪費，解方需要多元考慮。目前不論哪個方向，都還沒討論到細節，只是一個概念，需要更多大數據分析的資料，會再跟部長討論。

蔡淑鈴分析，尤其部分負擔有很多內容可以討論，如果有搭配部分負擔保費，保費的調整幅度或許就就不會那麼高，但還是要明白，這兩者的概念是不同的。調整保費是每個人每個月多出一點，調整部分負擔是每次看病的時候才會付到，影響的對象不太一樣，這也是要衡量的所在，需要更多社會溝通和對話，畢竟牽涉到每個人權益的部分。