邊翻邊烤的「火耘機」 有機農園減草滅菌養地就靠它
雲林西螺一名採用有機耕作蔬菜的青年農民吳宗翰，在生產端常會遇到病蟲害及雜草滋生的問題，他說一般會用「水淹」或「耕鋤」的方式處理，但效果很有限，為了找尋解決的方法，這次與地質改良業者配合，透過最新型的專利「火耘機」烘烤土壤，清除土中的病菌及雜草，重新培養土壤，以物理耕作方式友善土地。
吳宗翰表示，一般有機農場的管理都得倚靠人工除草，或者用水淹地重新養地，管理時間因此拉長，不僅效率低，成本也高。但「火耘機」可以快速施工、種植，雖說相對成本與雇工大同小異，但他試用一段時間下來，「減草、滅菌」的效果很好，更發現現在每分地產量可提高2成。
業者陳靖佳說，這台「火耘機」和一般耕耘機的原理一樣，差別在於「火耘機」在翻土的同時會一邊噴火滅菌，溫度會控制在500至600度區間。而透過爐內燃燒出來的火焰可達350至400度，火候延伸1公尺至1.5公尺還能維持60度高溫，即可達到殺菌、殺蟲的目的，土壤也才不會產生破壞情況。
吳宗翰說，當初務農的初衷就是希望能友善對待土地，因此選擇走有機耕作這條路，現在有「火耘機」的協助，除可減少人力，還能增加產量，「CP值很高！」一舉數得。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言