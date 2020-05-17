邊翻邊烤的「火耘機」 有機農園減草滅菌養地就靠它

雲林西螺一名採用有機耕作蔬菜的青年農民吳宗翰，在生產端常會遇到病蟲害及雜草滋生的問題，他說一般會用「水淹」或「耕鋤」的方式處理，但效果很有限，為了找尋解決的方法，這次與地質改良業者配合，透過最新型的專利「火耘機」烘烤土壤，清除土中的病菌及雜草，重新培養土壤，以物理耕作方式友善土地。

吳宗翰表示，一般有機農場的管理都得倚靠人工除草，或者用水淹地重新養地，管理時間因此拉長，不僅效率低，成本也高。但「火耘機」可以快速施工、種植，雖說相對成本與雇工大同小異，但他試用一段時間下來，「減草、滅菌」的效果很好，更發現現在每分地產量可提高2成。

業者陳靖佳說，這台「火耘機」和一般耕耘機的原理一樣，差別在於「火耘機」在翻土的同時會一邊噴火滅菌，溫度會控制在500至600度區間。而透過爐內燃燒出來的火焰可達350至400度，火候延伸1公尺至1.5公尺還能維持60度高溫，即可達到殺菌、殺蟲的目的，土壤也才不會產生破壞情況。