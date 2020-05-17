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「捷客疫起來畫畫」開跑 即日起至5月31日徵件
台北捷運公司與Wacom合作舉辦「捷客疫起來畫畫」繪圖比賽，即日起至5月31日徵件。北捷表示，投稿作品須以防疫及捷運為主題創作，參賽資格不限，總獎金達3萬5000元。首獎為Wacom One液晶繪圖螢幕、還有北捷珍藏版高運量電聯車模型等多獎項。獲獎前10名作品，也將於捷運站燈箱展示。
台北捷運公司表示，除了「捷客疫起來畫畫」繪圖比賽，民眾只要拍攝小朋友戴口罩搭捷運照片，上傳至「台北捷運」FB粉絲專頁參加抽獎，也有機會抽中限量版專屬設計的兒童口罩套。
為宣導搭捷運防疫觀念及鼓勵小朋友搭捷運戴口罩，北捷即日起至5月31日止，舉辦「捷客疫起來畫畫」繪圖徵件活動，只要在活動期間，於個人FB或IG上傳繪圖作品、標記（tag）#MetroTaipei #WacomTaiwan #捷客疫起來畫畫 #Create4ABetterWorld，並填寫參賽申請表即完成報名。
北捷表示，投稿作品須符合以捷運為創作背景、創作內容須緊扣防疫主題、並以繪畫方式創作。得獎名單預計6月初公告，參賽作品將遴選首獎1名、二獎1名、三獎1名、及佳作7名，得獎作品同時也將於捷運燈箱展示。
為鼓勵小朋友搭乘捷運戴口罩，活動期間（5月21日至5月31日）於北捷FB粉絲專頁上傳小朋友戴口罩搭捷運照片，即可參加抽獎，有機會抽中專屬插畫家設計的兒童口罩套。
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