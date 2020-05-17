防疫民眾進補 今年雞肉價格翻倍漲到7月

民眾習慣用雞肉當作進補食材，今年新冠肺炎防疫期間，無論白肉雞或土雞的價格都很好，土雞產地批發價維持在每台斤50元至54元，是去年的一倍，白肉雞價格今天來到每台斤28元。

彰化縣土雞、肉雞、種雞聯誼會會長陳瑞泰說，很多民眾減少外食，買食材在家烹煮，即使餐廳用量少，雞肉銷售量不受影響，一個月前疫情嚴峻時，白肉雞每台斤批發價22元，比去年同期小漲1至2元，之後節節上漲，今天28元。

全國養雞協會副理事長莊富山也說，今年白肉雞和土雞、仿仔雞的價格都令農民滿意，除了跟疫情有關，產量調整收效也保持價格平穩，近日白肉雞小雞和飼料價格雙漲，成本反映在銷售上，白雞肉價格微幅上漲。

陳瑞泰表示，被當作進補主要食材的土雞和仿仔雞，今年行情特別好，可能民眾認為進補可促進免疫力，土雞和仿仔雞以前批發價每台斤最高35至37元，今年每台斤最高54元，最近兩天小跌51至52元，仍比去年同期貴一倍。