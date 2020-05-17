快訊

考完對答案！ 國中會考五科完整試題與解答看這裡

109國中教育會考數學科 完整試題與解答

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫民眾進補 今年雞肉價格翻倍漲到7月

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
民眾進補防疫，今年土雞和仿仔雞的價格特別好。記者簡慧珍／攝影
民眾進補防疫，今年土雞和仿仔雞的價格特別好。記者簡慧珍／攝影

民眾習慣用雞肉當作進補食材，今年新冠肺炎防疫期間，無論白肉雞或土雞的價格都很好，土雞產地批發價維持在每台斤50元至54元，是去年的一倍，白肉雞價格今天來到每台斤28元。

彰化縣土雞、肉雞、種雞聯誼會會長陳瑞泰說，很多民眾減少外食，買食材在家烹煮，即使餐廳用量少，雞肉銷售量不受影響，一個月前疫情嚴峻時，白肉雞每台斤批發價22元，比去年同期小漲1至2元，之後節節上漲，今天28元。

全國養雞協會副理事長莊富山也說，今年白肉雞和土雞、仿仔雞的價格都令農民滿意，除了跟疫情有關，產量調整收效也保持價格平穩，近日白肉雞小雞和飼料價格雙漲，成本反映在銷售上，白雞肉價格微幅上漲。

陳瑞泰表示，被當作進補主要食材的土雞和仿仔雞，今年行情特別好，可能民眾認為進補可促進免疫力，土雞和仿仔雞以前批發價每台斤最高35至37元，今年每台斤最高54元，最近兩天小跌51至52元，仍比去年同期貴一倍。

疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

台南六都之先開放舞廳 黃偉哲：不開放對合法業者不公

防人潮逗留 馬尼拉商場冷氣不涼還斷免費WiFi

國中會考今天登場 須戴口罩配合量體溫

防疫推動科技趨勢 遠距醫療、機器人送貨成顯學

相關新聞

黃蜂進補石門水庫1100萬噸水 5月下稻抽穗需3750萬噸

北區水資源局表示，氣象局報告黃蜂颱風已減為熱帶性低氣壓，雖沒有讓國內水情立即獲得改善，但估計可為石門水庫帶來約1100萬...

荔枝樁象大爆發 彰化縣荔枝和龍眼將減產恐漲價

彰化縣荔枝再過一個月即可採收，彰南八卦山沿線的荔枝飽受荔枝樁象危害，七成荔枝幾乎沒結果，荔枝樁象吃完荔枝接力吃龍眼，龍眼...

高山鐵梯該不該架？ 老山友：這不只是安全問題

聖稜線素密達斷崖架設鐵梯引發熱烈討論，苗栗縣一名黃姓老山友舉日本名山槍岳為例，槍岳也到處是鐵梯，吸引世界各地的山友，也不...

517國際回收日 Nespresso新增i郵箱免運回收 集點送專屬精品

5月17日是國際回收日（International Recycling Day），喜愛享受膠囊咖啡便利性的消費者，平常最...

官員回顧歷史 健保署早想調部分負擔但很難通過

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中確定留任衛福部長，他昨天接受聯合報專訪談時表示，留任之後的重大任務就是調整健保費率，以及...

邊翻邊烤的「火耘機」 有機農園減草滅菌養地就靠它

雲林西螺一名採用有機耕作蔬菜的青年農民吳宗翰，在生產端常會遇到病蟲害及雜草滋生的問題，他說一般會用「水淹」或「耕鋤」的方...

影／在家簡便工具輕鬆運動 物理治療師教6招維持好體態

梅雨季常下雨，外出運動不方便，衛生福利部基隆醫院物理治療師吳秉耕組長建議，在家也能做很多運動，她設計6個簡單的動作，合併...

熱低壓外圍環流加午後熱對流 13縣市發大雨特報

中央氣象局中午12時40分針對13縣市發布大雨特報。今年第一號颱風黃蜂上午8時30分解除海上警報，隨後轉為熱帶性低氣壓。

「捷客疫起來畫畫」開跑 即日起至5月31日徵件

台北捷運公司與Wacom合作舉辦「捷客疫起來畫畫」繪圖比賽，即日起至5月31日徵件。北捷表示，投稿作品須以防疫及捷運為主...

防疫民眾進補 今年雞肉價格翻倍漲到7月

民眾習慣用雞肉當作進補食材，今年新冠肺炎防疫期間，無論白肉雞或土雞的價格都很好，土雞產地批發價維持在每台斤50元至54元...

看不到的防疫盲點 電梯按鈕包膜視障者難摸點字

新冠肺炎防疫措施凸顯障礙者困境。有視障者分享，電梯為了方便消毒，按鈕全用膠膜遮蔽，但也害視障者摸不到點字，若想上下樓，只...

臉部平權日 陽光基金會籲平等對待顏損者

今天5月17日為「臉部平權日」。長期推動臉部平權的陽光基金會表示，今日起進行為期一周（5/17至5/24）的國際臉部平權...

熱門新聞

黃蜂颱風接近！ 台11海岸公路、台23東富公路提高警戒

颱風環流為大埔鄉帶來豐沛雨量 曾文水庫暫時止渴

電費紓困登錄讓1911接到手軟 台電：詐騙又來亂

10縣市大雷雨要來了 氣象局發布即時訊息

今年梅雨季最強最久的鋒面 吳德榮：持續影響至26日

梅雨滯留鋒要來了！ 鄭明典：降雨顯著還不到嚇死人程度

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。