黃蜂進補石門水庫1100萬噸水 5月下稻抽穗需3750萬噸

北區水資源局表示，氣象局報告黃蜂颱風已減為熱帶性低氣壓，雖沒有讓國內水情立即獲得改善，但估計可為石門水庫帶來約1100萬噸水量，使水庫水位止跌回升，不無小補。

北水局表示，石門水庫5月16日10點水位降至今年最低221.96公尺，蓄水量約5660萬噸。受黃蜂颱風外圍環流及午後熱對流影響於集水區降雨後，至今天上午共帶來近49公釐雨量，水位也回升至223.8公尺，蓄水量增至6400萬噸（蓄水率32.41%)，為今年以來最有助益降雨。