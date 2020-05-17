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黃蜂進補石門水庫1100萬噸水 5月下稻抽穗需3750萬噸
北區水資源局表示，氣象局報告黃蜂颱風已減為熱帶性低氣壓，雖沒有讓國內水情立即獲得改善，但估計可為石門水庫帶來約1100萬噸水量，使水庫水位止跌回升，不無小補。
北水局表示，石門水庫5月16日10點水位降至今年最低221.96公尺，蓄水量約5660萬噸。受黃蜂颱風外圍環流及午後熱對流影響於集水區降雨後，至今天上午共帶來近49公釐雨量，水位也回升至223.8公尺，蓄水量增至6400萬噸（蓄水率32.41%)，為今年以來最有助益降雨。
北水局進一步指出，桃園地區一期稻作自5月下旬開始抽穗，需較多水量使稻米飽實，預計收割前所需水量約3750萬噸。另石門水庫公共給水量至6月底尚需4700萬噸，由於將進入梅雨季節，依中央氣象局資料顯示，5月20日左右會有另波梅雨來臨，評估屆時可讓水庫蓄水量再度提升，北水局有信心至6月底前應可供水穩定，但仍呼籲民眾繼續節約用水，讓水庫為大家用水提供更長久便利。
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