網友最推的10部勵志電影！看完你會發現「該為人生做出改變了」

有任何疑難雜症想了解？或是有想看的排名主題？►點我提供題目





帶你走過人生的低潮

生命中總有不少時期會讓人感到低潮無助，像是對未來沒有方向，想走出舒適圈卻遲遲無法下定決心，甚至是失戀、工作不順遂等等。然而這些生命中的困境與挫折，不該是擊倒我們的阻礙，反倒應該是讓我們更加成長茁壯的礫石，只要是勇敢跨出改變的第一步，生命自然會自己找到出口。



今天的DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友最常討論能讓人轉換心境、激勵自我，甚至是看完後馬上下定決心努力替自己人生做出改變，陪伴無數網友走過低潮的勵志電影有哪些。

延伸閱讀：裁判！可以讓人這樣一直死了又死的嗎！十大輪迴電影來報到





No.10 白日夢冒險王

由班·史提勒自導自演的《白日夢冒險王》，講述一位成天喜歡做白日夢，過著索然無味生活的雜誌社員工，因緣際會下踏上冒險的故事。儘管編導技術上表現普通，導致評價兩極，然而整部電影仍營造出讓觀眾熱血沸騰的氛圍，成為不少網友看完後踏上環島之旅，甚至是決定馬上辭職追逐自己夢想的勵志神片。

網友表示：「重覆看了好幾次，其後去了33個國家，包括冰島」

延伸閱讀：快來Pick你的女孩！《青春有你2》20大最紅選手 她竟是周子瑜好友

No.9 楚門的世界

1998年就上映的《楚門的世界》至今仍是許多網友津津樂道的經典神作，該片「真人秀」的設定看似荒謬，卻又無疑是許多人現實中的寫照。巧妙的凸顯出面對生活中各種不合理之處，大家卻總是習慣想出一個合理化的解釋說服自己，日復一日的繼續生活，而不像電影中的楚門，勇於踏出改變的步伐。

網友表示：「最喜歡的電影之一，至少跟我對於旅行跟挑戰和未知的想法雷同」

延伸閱讀：超商即夜市！10大超商夜市系美食 讓你吃飯不出巷子口

No.8 我和我的冠軍女兒

該片改編自印度傳奇角力選手故事，講述一名父親為了改變女兒們的命運，不讓她們因為生在印度就跟其他人一樣受到不平等的待遇，因此努力鍛鍊她們成為金牌角力選手。努力鍛鍊自我與挑戰極限的過程不僅激勵人心，劇情緊湊且扣人心弦，最終的完美結局更鼓舞每個人「我們都是自己命運的主宰者」。

網友表示：「我們學校的人看到都哭了，還有人因此想學角力，真的很感人」

延伸閱讀： 童年超迷幼幼台、momo台！那些年「兒童台哥姐偶像」誰最紅？

No.7 魔球

《魔球》這部片改編自美國財經作家路易士的同名著作，故事主角是一名生涯不順遂的大聯盟球員，退休後轉發展為球探，又遇上高層拒絕增加預算，旗下球星被勁旅挖角的難題，卻靠著數學分析的方法以小博大，成功在逆境中求生存。不僅是一部激勵人心的電影，同時也在統計與預測中帶給觀眾全新的啟發。

網友表示：「這部電影做的非常觸動人心，每次看都會發人深省」



延伸閱讀：全台螢火蟲出沒中！10大「免費」人氣賞螢地點大公開

No.6 海上鋼琴師

《海上鋼琴師》講述一名在船上長大的孤兒，有天發現自己過人的鋼琴天賦，自此被船長收留，留在船上長大成人並成為一位名聞遐邇的鋼琴師，但從未踏上陸地的過的他，認為陸地是一艘過大的船，不敢勇於做出改變，踏上陸地，卻也因此錯過了人生中許多難能可貴的經驗。

網友表示：「這部電影是我人生目前為止，最喜歡的一部電影，第一名」

延伸閱讀：第一名在彰化！全台TOP10油桐花賞花地點來了！

No.5 逆轉人生

由真人真事改編的《逆轉人生》，講述一名在意外中半身不遂的富豪，與一名前科累累的黑人看護之間價值觀碰撞的故事。故事題材雖然看似簡單，但劇情卻相當溫馨有趣，時不時讓人在觀影過程中不禁莞爾一笑，更沒有一般這類型電影的沉重感，是一部能夠在低潮中帶來溫暖感受的電影。



網友表示：「這部我覺得除了必看，也要一看再看」

延伸閱讀：渣男暖男都變態偷吃！激情外遇韓劇《夫妻的世界》竟輸給這部

No.4 阿甘正傳

「人生有如一盒巧克力，你永遠不知道你將會拿到哪一顆」這句經典台詞便是源於電影《阿甘正傳》。故事中的主角儘管智能不足且行動不便，仍盡自己所能去做好每件事情，卻也替他帶來許多美好的結果，活出精彩無比的人生，更教會我們用不同的眼光看待生活中的各種難題。

網友表示：「這部小時候看沒感覺，但長大看會哭」

延伸閱讀：鮮肉羞撩姊姊、甜虐灌藥失憶！20大最新爆款陸劇冠軍是它

No.3 美麗人生

《美麗人生》完美詮釋了什麼是最美麗的謊言，該片講述一對猶太裔夫妻，在二次大戰期間被關進猶太集中營的故事。為了不讓年幼的兒子飽受驚嚇，父親捏造集中營一切的規定其實是一場遊戲，只要乖乖遵守就可以拿到分數，贏得最後的大獎坦克車，是部情節幽默詼諧，結局卻賺人熱淚的電影。

網友表示：「前面喜劇，後面慘劇，很久沒有被影劇感動到泛淚了」

延伸閱讀：在你嘴裡爆開的小確幸！全台20大網友熱議泡芙來了

No.2 三個傻瓜

有印度神片之稱的《三個傻瓜》，講述著在生活中我們總有很多想做卻不敢做的事情，這樣的枷鎖可能來自於父母的期待、師長的期望，讓我們屈於現實躊躇不前，但其實只要勇敢踏出朝著夢想前進的那一步，正如片中所說「追求卓越，成功自來」，每個人都可以活出屬於自己的一片天。

網友表示：「我的高中老師口口聲聲說喜歡這個電影，但可悲的是她自己卻和電影中的教授想法一模一樣」

延伸閱讀：趕走村民還有這一招？玩家必知的《動物森友會》十大冷知識！

No.1 刺激1995

如果你認為自己的人生很悲慘，那你一定要看這部電影，因為不管怎樣你絕對比不上片中的主角更悲慘。故事講述一名有權有錢的銀行副總裁，某日發現妻子外遇更慘遭殺害之餘，還被誤認為犯人被判處終身監禁，但卻沒有因此放棄，反而在看似絕望的處境之中，找到希望曙光並救贖自我與他人。



網友表示：「這是我看過最棒的電影，無論看多少次都深受感動」

延伸閱讀：羞到穿過指縫偷偷看！韓劇15大臉紅發燙的「濕身熱吻」

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年05月17日至2020年05月15日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『勵志電影』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



