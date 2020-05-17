看不到的防疫盲點 電梯按鈕包膜視障者難摸點字

新冠肺炎防疫措施凸顯障礙者困境。有視障者分享，電梯為了方便消毒，按鈕全用膠膜遮蔽，但也害視障者摸不到點字，若想上下樓，只能原地等人幫忙。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，台灣推多項防疫措施，包含勤洗手、戴口罩、保持安全社交距離、電梯按鈕勤消毒等。乍看都是養成防疫新生活的小習慣；但卻提高許多障礙者生活難度。

口述影像協會秘書長楊聖弘接受中央社記者採訪時表示，疾管署的聊天機器人「疾管家」是許多民眾取得資訊的好管道，但疾管家訊息原先多是圖檔和懶人包，視障者無法讀取，經反映才改善。且確診者足跡地圖也都是以圖檔形式公布，視障者往往需人協助將圖檔轉成文字。

楊聖弘也說，視障者平常多會走固定路線，但政府實施口罩實名制後，一開始只能在社區買，視障者未必知道藥局在哪，也難排隊買口罩，視障者不清楚排隊尾端、也不知道前面的人有沒有移動；加上疫情當前，政府又要求保持適當社交距離，對常需要他人近身協助的視障者有困難。

另外，當民眾歡欣鼓舞迎接開放網路預購口罩，視障者卻因預購介面需要輸入圖形驗證碼卡關，所幸後來反映後已改善；而當超商開放預購口罩，預購機器也沒有語音，點選的螢幕也是液晶平面，視障者還是要別人幫忙。

楊聖弘並分享，防疫期間，為了清潔電梯方便，按鈕都會包上膠膜，但一旦包上膠膜，也連帶遮住點字，盲人根本無從辨識。

楊聖弘說，原本就不是每部電梯都有點字，但至少有一半的電梯能使用；現在全用膠膜包覆，他一部都搭不到了。如果要上下樓，只能原地等待有緣人幫忙按。

在疫情威脅之下，人與人之間更難免可能疏離，楊聖弘曾聽到一個故事，一名視障者搭計程車想用悠遊卡付費，但不知道讀卡機在哪，希望司機幫忙；司機卻說不想要碰觸卡片，怕感染病毒，視障者只好用現金結帳；而這名司機怕卡片卻不怕現金，也令人啼笑皆非。

楊聖弘說，他認為類似狀況不是「歧視」，而是因為不了解產生的「無知」。他也聽過視障者分享防疫感人故事。有社區管委員在電梯按鈕包膜，但考慮到有盲人，特地在膠膜外再點上點字，設身處地照顧不同需求的人。

也有障礙者撰文分享，除了捷運站的洗手間可以讓輪椅無障礙進出，一般商店或餐館幾乎沒有無障礙洗手間，勤洗手淪為空談，只能用效果打折的乾洗手。

台灣身心障礙者自立生活聯盟理事長林君潔表示，障礙者平時就會遭遇的困境，在防疫政策下更被凸顯，最大問題是沒有專責單位統籌障礙者問題。如資訊取得，不同障礙別的困境也不同，中央疫情指揮中心直播記者會雖有手語，但沒有字幕，地方政府記者會則是連手語都非必備。

林君潔說，政府公布許多防疫政策，包括近來引起討論的紓困方案，但資訊很亂，讓部分障礙者無所適從；也曾聽聞有聽障者須居家檢疫，但民政關懷人員卻採電話問安，導致電話接通了，卻溝通不良。

此外，許多地方長照單位因應疫情都取消或縮小活動；林君潔說，政府的超前整備也應為需要長照的年長者、障礙者設想；若獨居障礙者需要隔離或檢疫，有沒有足夠的照服人力或個人助理可以支援。

林君潔說，政府應該提供一套無障礙的防疫、政策指引，除了手語，也要有文字的易讀版，且應傳達給各地方政府跟相關部會，重視障礙者平權。

衛生福利部社會及家庭署長簡慧娟表示，從疫情發展以來，陸續有接到障礙者提醒如購買口罩不順利、直播記者會沒有手語等，也都有陸續解決相關問題。防疫相關指引已規劃易讀版，只要等指揮中心確認，就能上網公告，讓障礙者更方便取得資訊。

指揮中心發言人莊人祥則指出，記者會開放直播以來，陸續改進無障礙相關配套，如提供手語、採子母畫面，防疫衛教資訊也採圖文並用傳遞。

另因部分聽障者未必熟知手語，指揮中心記者會結束的2至3小時後，重播版也會附上字幕。近來也將研議即時字幕可能性，讓聽障者取得資訊不延遲。