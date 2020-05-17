517國際回收日 Nespresso新增i郵箱免運回收 集點送專屬精品

5月17日是國際回收日（International Recycling Day），喜愛享受膠囊咖啡便利性的消費者，平常最困擾的就是膠囊處理了，其實鋁製膠囊回收後可以再製成腳踏車、瑞士刀等物品，現在Nespresso更新增了全台i郵箱回收服務，不僅24小時皆可至有開放的站點回收，疫情期間無接觸自動化流程更安心。

Nespresso自2015年起即開始在台灣施行在地化回收服務，2019年起更與涵蓋台灣所有縣市及離島的郵局合作，由Nespresso代付郵資，消費者免付運費臨櫃即可交寄回收膠囊，至今全台達2,000個回收點，大幅提升消費者回收便利性；同時，透過回收咖啡渣農業應用及再生鋁製品利用，真正達到環保永續的目標。

今年特別選在國際回收日，啟動免郵資全台i郵箱24小時回收服務，除了將回收據點擴及捷運站、火車站、購物中心等便利樞紐，自動列印託運單，無須與人接觸即可託運寄出，也讓膠囊回收便利又安心。即日起，凡於網路或電話訂購的Nespresso消費者，將可透過加購Nespresso專用回收袋（1元） ，即可獲得一組「i郵箱專屬郵件號碼」。消費者將回收膠囊放進專用回收袋後，即可隨時至鄰近i郵箱，透過自動列印託運單，免付郵資將回收膠囊送至Nespresso回收廠，輕鬆完成回收。