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荔枝樁象大爆發 彰化縣荔枝和龍眼將減產恐漲價

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
荔枝樁象爬滿龍眼樹。記者簡慧珍／攝影
荔枝樁象爬滿龍眼樹。記者簡慧珍／攝影

彰化縣荔枝再過一個月即可採收，彰南八卦山沿線的荔枝飽受荔枝樁象危害，七成荔枝幾乎沒結果，荔枝樁象吃完荔枝接力吃龍眼，龍眼也近七成沒果實，農民今年確定歉收，叫苦連天。

彰化縣政府農業處長邱奕志今天說，今年元月荔枝和龍眼開花前，縣政府補助農民每公頃2000元噴藥費，又釋放平腹小蜂，收購卵片15萬片，防治成效不錯，今年荔枝樁象危害比去年較少，關於南彰化的災情。如果農民能採區域防治，而非個別噴藥，就有較好的防治效果。

社頭鄉是彰化縣荔枝和龍眼的重要產地，協和村逾百公頃。村長劉聰波表示，今年荔枝樁象危害嚴重，政府沿路噴藥殺死路邊荔枝和龍眼果樹上的荔枝樁象，藥效一過，果園內的荔枝樁象飛出來，路邊果樹又爬滿樁象，荔枝和龍眼將減產約七成。

協和村劉姓農民在荔枝樹4月開花前，每7天噴藥一次，大概噴10次，防治效果很好；他說，他沒聽說政府到社頭施放平腹小蜂，農民都用農藥保護荔枝和龍眼，等果實大了，荔枝樁象就不再吸樹汁。

芬園鄉也是荔枝重要產地，蔡姓農民表示，縣政府施放平腹小蜂，她和同區農民也每7天噴藥一次，仍有荔枝樁象危害，但受損約兩成，不像彰南那麼嚴重，她認為政府應大量施放平腹小蜂，減少農友用藥。

劉聰波說，沒荔枝樁象肆虐時，荔枝和龍眼盛產期產地批發價每台斤約８到15元，有荔枝樁象搗蛋，荔枝和龍眼減產，價格飆漲，去年荔枝產地批發價每台斤65元，龍眼70元，今年價格恐怕也不便宜。

彰化縣協和村長劉聰波希望政府多施放平腹小蜂。記者簡慧珍／攝影
彰化縣協和村長劉聰波希望政府多施放平腹小蜂。記者簡慧珍／攝影
彰南八卦山脈荔枝和龍眼飽受荔枝樁象危害。記者簡慧珍／攝影
彰南八卦山脈荔枝和龍眼飽受荔枝樁象危害。記者簡慧珍／攝影

農民

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