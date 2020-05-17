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臉部平權日 陽光基金會籲平等對待顏損者

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
陽光傷友珮吟，邀請民眾可在臉書照片上加特效框，響應臉部平權。圖／陽光基金會提供
陽光傷友珮吟，邀請民眾可在臉書照片上加特效框，響應臉部平權。圖／陽光基金會提供

今天5月17日為「臉部平權日」。長期推動臉部平權的陽光基金會表示，今日起進行為期一周（5/17至5/24）的國際臉部平權周活動，但因今年疫情影響，台灣的活動皆以線上為主，呼籲民眾營造平權社會，每一位燒傷顏損者都能自信地行走在陽光下，都能被平等對待。

陽光基金會倡導組經理莊麗真表示，在新冠肺炎的防疫中，台灣成為全球的模範生；而在推動「臉部平權」的國際運動中，台灣更是國際臉部平權聯盟（Face Equality International，簡稱FEI）的創始會員國，基金會十年來的推動策略與成果交流，也遍布全球六大洲14個國家。

莊麗真說，今年因疫情影響，台灣的臉部平權日及國際的臉部平權周皆以線上活動為主，在FEI與陽光基金會的臉書上，今日曝光一支由七個國家以及37名傷友、家屬、專業人員跨國拍攝的影片。影片中由各國顏損者現身說法，表達自己對「臉部平權」的想法及所遭受的不平等對待。

如參與拍攝的陽光傷友珮吟說：「社會通常會對顏損者另眼相待。」黑色素痣傷友琪琪也說：「曾有大班的姊姊看到我身上的黑痣，就說我是骯髒鬼，希望大家千萬別再這麼做。」

陽光基金會執行長舒靜嫻表示，基金會邀請民眾一同轉發分享陽光臉書影片並標註三個好友，與國際同步推廣臉部平權，讓國際看見台灣推動平權的力量；或民眾可在國際臉部平權周期間，可於臉書大頭照上加上「臉部平權2020」的特效框，希望每個人可以「尊重」看待每個跟自己外表、想法、立場不一樣的人。

疫情 新冠肺炎 看見台灣

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