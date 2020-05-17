關愛卻不被關愛 長照司：建議部分服務對象轉其他機構

2011年成立的關愛基金會，係由關愛之家協會贊助及支援成立創立之今，一直以來照顧的是HIV感染者、失智、成為黑工的移工及其子女等面向。

創辦人楊婕妤說，因社會大眾的偏見，感染者在社會上仍處弱勢，使中途之家的服務工作困難重重。近年也想過轉型，申請成立住宿型長照機構，但依現行規定，得至少再以千萬元另成立一個基金會，依目前關愛的財源，「我們真的沒辦法」。

長照司建議關愛基金會可考慮轉型，並將部分服務對象轉介。長照司司長祝健芳說，長服法在2015年實施時更嚴格，2017年時長服法第22條曾做過修正，特別放寬在本法施行前，已依老人福利法、護理人員法及身心障礙者權益保障法設立從事本法所定機構住宿式長照服務之私立機構，除有擴充或遷移之情事外，不受法人化限制。

不過，祝健芳表示，目前關愛基金會現況，的確不符標準。她理解關愛的服務對象屬性，但「中途之家」畢竟跟長照不一樣，如果基金會想擴充此功能，依現行法規，是得再另成立新的長照法人。不過因基金會也有照顧移工寶寶，她建議轉型成立安置機構，政府近年一直有在輔導其立案。

另外，就目前關愛服務的對象如毒癮者，祝健芳說，可透過心口司轉介，有相關的教會合作，提供住宿型的戒毒村等；而在失能者與感染者部分，若有失能情形自然就符合身障資格，可透過醫療、醫院端來轉介，感染者部分，疾管署也已成立愛滋感染者照護示範機構可收容，若有遭拒情形，可向他們反映。